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Как мило: жена Джастина Бибера опубликовала его детское фото

На снимке будущий поп-певец держит плюшевого мишку

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:25
Хейли Болдуин и Джастин Бибер
Хейли Болдуин и Джастин Бибер
Фото: instagram.com/haileybieber

Пока фанаты ждут новостей о предстоящей свадебной церемонии, Хейли Болдуин поделилась трогательной фотографией своего мужа Джастина Бибера.

Болдуин показала в Instagram снимок, где улыбающийся дошкольник Бибер обнимает плюшевого мишку. 22-летняя модель подписала фотографию "Bubbbbbaaaa" и добавила ряд различных смайликов. 

Джастин Бибер в детстве
Джастин Бибер в детстве
Фото: instagram.com/haileybieber

Напомним, в сентябре прошлого года музыкант и модель тайно узаконили свои отношения, разделив это событие только друг с другом. Влюбленных церковным браком соединил священник Джеффри Куинн.

Это произошло после того, как Джастин и Хейли получили 13 сентября в Нью-Йорке свидетельство о заключении брака. Тогда же появилась информация, что вскоре пара собирается устроить пышное торжество, которое предположительно пройдет 28 февраля. 

Мы также сообщали, что недавно Джастин Бибер шокировал фанатов своим внешним видом. Кроме этого, певец рассказал, от чего лечился в течение продолжительного времени.

Смотрите видео, почему Джастин Бибер страдал по Селене Гомес:

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фото джастин бибер Хейли Болдуин
Источник: Сегодня
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