"Как мне было плохо": Настя Каменских рассказала, как измотала себя диетами

Певица пообщалась с поклонниками в прямом эфире

Настя Каменских, которая недавно очаровала Сеть фотографией в постели, имеет эффектную фигуру, а все благодаря правильно питанию и занятиям спорта. Но не всегда певица точно следовала правилам. Однажды NK так сильно хотела похудеть, что едва не столкнулась с серьезными последствиями. Об этом Настя рассказала своим поклонникам в Instagram.

В социальной сети NK накануне провела прямой эфир, в котором пообщалась с фолловерами. Каменских рассказала, что ее путь к идеальным формам был непрост и порой опасен. Так, в погоне за фигурой мечты она голодала и плохо спала. Кроме того, звезду мучили головные боли.

INSTAGRAM

Три года назад, после перелома ноги и двух операций, Настя Каменских была недовольна своим состоянием и внешним видом, и она решила посадить себя на диету.

"Я ела пять раз в день, но ее было так мало. И она была такая чистая, без приправ, без соли, и это продолжалось два с половиной месяца", – говорит NK.

Такой режим питания негативно повлиял на ее организм. Но несмотря на истощение и головные боли, она продолжала придерживаться диеты больше двух месяцев.

"Вечером от голода у меня так сильно болела голова, что я не могла ложиться спать. А у меня были каждый день концерты. Боже, как мне было плохо", – призналась Настя Каменских.

Сейчас артистка не прибегает к таким жестким диетам, следует режиму правильного здорового питания и занимается спортом. Она также опубликовала эффективный воркаут от NK для всех желающих.

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