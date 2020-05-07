Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как накачать пресс на карантине: совет от Виталия Козловского

Украинский артист зря времени дома не теряет

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 17:30

Карантин продолжается уже почти два месяца, и все это время программа "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" показывает, как наши селебрити с пользой проводят время на самоизоляции. Сегодня в рубрике "Звезда на карантине" – украинский певец Виталий Козловский.

Время на карантине артист зря не тратит, а пишет новые песни: "На ноутбуке прослушал материал, внес свои коррективы, отправил звукорежиссеру, он прослушал и отправляет тебе в новом звучании песни".

Певец Виталий Козловский
Певец Виталий Козловский
Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Также на карантине певец стал больше читать. Вот у него книга Дэна Брауна, вот автобиография Мэрилин Монро, а вот "хит" современной психологии – "Нежное искусство посылать". А после чтения познавательной литературы Козловский занимается спортом.

"Единственное, что мне сложно дается, это то, что спортзалы закрыты. Дома для этого у меня есть гантели. А чтобы полностью не распасться – прокачиваем мышечный корсет", – демонстрирует свои умения Виталий.

До этого Виталий Козловский в прямом эфире в Instagram программы "Зірковий шлях" рассказал, что любит делать подарки даме, но только если она ему по-настоящему дорога.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Развивает таланты: Дарья Петрожицкая на карантине учится игре на гавайской гитаре Лайфхак от Alyosha и Тараса Тополи: чем занять детей на карантине Виктор Павлик на карантине отрастил бороду: видео
спорт шоу-бизнес Виталий Козловский певец Карантин со звездой
Реклама

Новости партнеров

Названий знак Зодіаку, якому суджена самотня старість
Названий знак Зодіаку, якому суджена самотня старість
Рианна в прозрачном белье восхитила великолепной фигурой (фото)
Рианна в прозрачном белье восхитила великолепной фигурой (фото)
Вчені виявили новий незрозумілий зв'язок між COVID-19 і курінням
Вчені виявили новий незрозумілий зв'язок між COVID-19 і курінням
Намазка из селедки: замена маслу и закуска сразу
Намазка из селедки: замена маслу и закуска сразу

Популярные статьи

Сегодня, 14:39Психология

Когда снятся вещие сны: сонник по дням недели

Сегодня, 11:40Food

Рецепт для пикника на даче: салат из редиса, яиц, салями и кукурузы

Сегодня, 10:55Fun

Мужчина нашел в своем доме тайную комнату с "капсулой времени": невероятные фото

Сегодня, 06:47Fun

Удивленная отсутствием людей гусыня обустроила гнездо посреди вокзала: фото и видео

Вчера, 17:32Food

С розмарином и чесноком: рецепт запеченной дорады на гриле

Вчера, 12:08Fun

День матери в Украине: дата, история и значение праздника

Вчера, 11:40Fun

День святого Юрия 2020: что нельзя делать

Вчера, 10:15Travel

Отдых по новым правилам: когда Турция и Египет откроют туристический сезон

Вчера, 08:13Fun

Он не упал на Землю: разгадана тайна легендарного Тунгусского метеорита

Вчера, 05:00Fun

6 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

5 маяFood

Как приготовить американское печенье с конфетами

5 маяFood

Вегетарианские рецепты супов: ТОП-5 идей для обеда

5 маяШоу-бизнес

День рождения Адель: чем прославилась британская певица

5 маяFood

Как правильно приготовить шампиньоны на костре

4 маяFood

Каркаде: все, что нужно знать о чайном напитке

4 маяШоу-бизнес

"Может, с ней он поменяется": Слава Каминская заявила, что новой избраннице не повезло с ее экс-мужем

Новости партнеров

Старість не в радість: знаменитості, які не зберегли красоту
Старість не в радість: знаменитості, які не зберегли красоту
В Китае выяснили еще один способ передачи коронавируса
В Китае выяснили еще один способ передачи коронавируса
Скандал довкола Регіни Тодоренко розгорівся з новою силою (фото)
Скандал довкола Регіни Тодоренко розгорівся з новою силою (фото)
Пирожки с капустой на кефире, жареные на сковороде
Пирожки с капустой на кефире, жареные на сковороде
Врачи заметили, что коронавирус уничтожает не только легкие
Врачи заметили, что коронавирус уничтожает не только легкие
Пандемия: ученые сделали тревожное открытие
Пандемия: ученые сделали тревожное открытие
Що так ретельно приховувала Ротару, несподівано набуло розголосу
Що так ретельно приховувала Ротару, несподівано набуло розголосу
Как сложились судьбы солисток девичьих групп 90-х и начала нулевы
Как сложились судьбы солисток девичьих групп 90-х и начала нулевы