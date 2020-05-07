Как накачать пресс на карантине: совет от Виталия Козловского

Украинский артист зря времени дома не теряет

Карантин продолжается уже почти два месяца, и все это время программа "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" показывает, как наши селебрити с пользой проводят время на самоизоляции. Сегодня в рубрике "Звезда на карантине" – украинский певец Виталий Козловский.

Время на карантине артист зря не тратит, а пишет новые песни: "На ноутбуке прослушал материал, внес свои коррективы, отправил звукорежиссеру, он прослушал и отправляет тебе в новом звучании песни".

Певец Виталий Козловский Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Также на карантине певец стал больше читать. Вот у него книга Дэна Брауна, вот автобиография Мэрилин Монро, а вот "хит" современной психологии – "Нежное искусство посылать". А после чтения познавательной литературы Козловский занимается спортом.

"Единственное, что мне сложно дается, это то, что спортзалы закрыты. Дома для этого у меня есть гантели. А чтобы полностью не распасться – прокачиваем мышечный корсет", – демонстрирует свои умения Виталий.

До этого Виталий Козловский в прямом эфире в Instagram программы "Зірковий шлях" рассказал, что любит делать подарки даме, но только если она ему по-настоящему дорога.

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