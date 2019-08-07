Как научиться ораторству: советы украинских звезд

Ольга Сумская, Анатолий Анатолич и Монро делятся своим опытом

Ольга Сумская, Анатолий Анатолич, Наталка Карпа и Монро в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" дали советы, как научиться публичным речам, сделать свое произношение правильным и четким.

Говорить так, чтобы вас понимали и слышали – искусство! Звезды дали советы, после которых каждый защебечет, как соловей.

Ведущий программы "Ранок з Україною" Анатолий Анатолич помнит, как школьником застыл перед выходом на сцену.

Анатолий Анатолич Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

"Я реально подвел весь класс, потому что услышал, как кто-то за спиной сказал: "О, сейчас эти малые вновь будут выступать, у них все такое глупое. И вывод, который я сделал после этого такой: во-первых, для того чтобы доказать, что я могу, надо больше выходить на сцену, а во- вторых, не стоит слушать, что говорят другие", – рассказал ведущий Анатолий Анатолич в эфире телеканала "Украина".

Даже звезда кино Ольга Сумская первые интервью, как вспомнит, так вздрогнет.

"Я очень волновалась, думала, что сказать, к тому же и голос немного дрожал, и руки тоже – не знала куда деть и за что держаться", – с улыбкой вспоминает актриса Ольга Сумская.

Слушают тех, кому есть что сказать. Звезды настаивают на важном пункте: "Нужно: во-первых, читать, а во-вторых, общаться в живую. Подберите круг людей, который не будет вас "стебать" и каждый раз исправлять. Это не должен быть спор, потому что в споре участвуют только идиоты и в спорах ничего не рождается! Это должна быть дискуссия!" - советует травести-дива Монро в программе "Ранок з Україною".

Монро Фото: instagram.com/monritta

Анатолий Анатолич шокирует признанием. Оказалось, длительное время известный телеведущий вообще не говорил на украинском языке.

"До 25 лет я вообще не разговаривал на украинском, и для того, чтобы хорошо выучить язык, я начал много читать. Поэтому сейчас все книги, которые попадают мне в руки – только на украинском языке, – поделился ведущий. – Кстати, домашние праздники – прекрасная возможность продемонстрировать свое ораторское мастерство, или, например, провожая любимого человека на работу, удивить вдохновляющей речью".

Не менее важно, чтобы вас услышали и иногда – это надо воспринимать буквально!

"Я всегда говорю громко, потому что я очень активный человек и эмоции всегда берут верх! Поэтому, не слушать меня – просто невозможно!" – смеясь, говорит Светлана Тарабарова.

Светлана Тарабарова Фото: instagram.com/tarabarova

Поэтому привычку говорить шепотом надо оставлять в прошлом. Звезды поделились собственными лайфхаками, как научиться публичным речам.

"Поделюсь собственным лайфхаком – если вы хотите, чтобы ваш текст воспринимался, добавьте немного эмоциональной нагрузки или просто очаруйте улыбкой", – поделилась Наталка Карпа в эфире "Ранок з Україною".

Ольга Сумская тоже дает интересный совет.

"Надо вспомнить события, обязательно добавить какие-то нюансы – людям это очень нравится!" – комментирует Ольга Сумская.

Ольга Сумская Фото: instagram.com/olgasumska

И напоследок, эффективное утреннее упражнение для тех, кто хочет говорить четко.

"Все очень просто! Надо повторять французское слово "au revoir", ярко артикулируя всеми мышцами. Это обычное, универсальное упражнение", – советует Анатолий Анатолич.

Также более детально в нашем материале узнайте, как научиться не бояться публичных выступлений и развить ораторское искусство.

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