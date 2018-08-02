Как Олег Винник отпраздновал свой день рождения
Артист отправился на берег океана
31 июля знаменитый певец Олег Винник отметил свой 45-й день рождения. Певец неоднократно признавался, что не готовится к этому празднику. По уже сложившейся традиции имениннику устраивают сюрпризы его друзья и родные. Нынешний год не стал исключением. Близкие артиста сделали ему оригинальный подарок и пригласили на берег океана.
К слову, в связи с разницей во времени между Украиной и Доминиканской Республикой, где сейчас находится исполнитель, его день рождения продлился на 7 часов дольше обычного.
Первыми фото с долгожданного отдыха Винник поделился на своей странице в Instagram. В частности, на одном из снимков артист запечатлен на пальме.
"На день народження мені подарували.. пальму!", – в шутку подписал Олег.
Кроме того, певец опубликовал видео, в котором поблагодарил своих поклонников за поздравления и пожелал, чтобы в их жизни исполнились все теплые слова, сказанные в его адрес.
Ранее Олег Винник рассказал о своем гардеробе.