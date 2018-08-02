Как Олег Винник отпраздновал свой день рождения

Артист отправился на берег океана

Олег Винник. Фото: пресс-служба

31 июля знаменитый певец Олег Винник отметил свой 45-й день рождения. Певец неоднократно признавался, что не готовится к этому празднику. По уже сложившейся традиции имениннику устраивают сюрпризы его друзья и родные. Нынешний год не стал исключением. Близкие артиста сделали ему оригинальный подарок и пригласили на берег океана.

К слову, в связи с разницей во времени между Украиной и Доминиканской Республикой, где сейчас находится исполнитель, его день рождения продлился на 7 часов дольше обычного.

Первыми фото с долгожданного отдыха Винник поделился на своей странице в Instagram. В частности, на одном из снимков артист запечатлен на пальме.

Олег Винник Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

"На день народження мені подарували.. пальму!", – в шутку подписал Олег.

Кроме того, певец опубликовал видео, в котором поблагодарил своих поклонников за поздравления и пожелал, чтобы в их жизни исполнились все теплые слова, сказанные в его адрес.

Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) 1 Авг 2018 в 8:35 PDT

Ранее Олег Винник рассказал о своем гардеробе.