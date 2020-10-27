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Как организовать сказочную осеннюю свадьбу: разбираем по трендам торжество Владимира и Кристины Остапчуков

От сервировки стола до оформления пространства и организации конкурсов

15 октября состоялась громко обсуждаемая и долгожданная свадьба шоумена, стендап-комика и ведущего шоу "Маска" на телеканале "Украина" Владимира Остапчука и его избранницы, нотариуса Кристины Горняк (уже Остапчук).

Пока все рассматривают свадебные фото пары, мы решили сделать разбор всей свадьбы по деталям и узнать о самых ярких моментах торжества от его создателей. Специально для Сегодня.Lifestyle Ольга Тельпис и Мария Николайчук, организаторы свадьбы Остапчуков из компании Love Agency, рассказали, чем же свадьба Владимира и Кристины особенная, и почему ее называют "свадьбой года".

Организаторы Ольга и Мария, Владимир и Кристина Остапчук Фото: Виталий Мельник

Свадебные тренды 2020

По словам Ольги Тельпис, главный тренд современных свадеб – отказ от шаблонов и правил. На современных свадьбах в центре внимания не традиции, сценарий, тосты и застолье, а сама пара и ее гости, друзья и близкие.

"В новых реалиях не существует "правильного", примерного сценария свадьбы, – говорит Ольга, организатор. – Весь праздничный день планируется и подстраивается под пару, чтобы их уникальная Love Story была отображена в этом светлом дне. И свадьба Владимира и Кристины была именно такой: уютной, семейной, душевной и трогательной, и при этом очень красивой и стильной".

Общая стилистика свадьбы Владимира и Кристины

"Если постараться кратко описать свадьбу Владимира и Кристины, то я бы сказала так: это история дня, наполненного теплотой, уютом, трогательными и смешными моментами, романтикой, которая перетекала в веселье и наоборот, – рассказывает Ольга Тельпис. – Стоит отметить, что большая часть праздника проходила на открытом воздухе, что диктует время и новые правила жизни. Гостей встречали на open air площадке возле ресторана, где вскоре появились и молодожены. Там же неподалеку был установлен welcome-борд с приветствием гостей и хештегами свадьбы и лаунж-зона в пастельных тонах, где гости могли расположиться для удобного общения неподалеку open air бара.

Церемония обетов Фото: Виталий Мельник

Мы отошли от и традиции дарить цветы невесте и жениху и попросили гостей вместо букетов дарить молодоженам книги. Это очень крутая идея! Как-то на свадьбе, которую организовывали, мы собирали корм для животных из приютов или средства на благотворительность. А еще предложили всем заполнить книгу пожеланий для пары.

Владимир Остапчук Фото: Виталий Мельник

Дневная программа плавно перешла в вечернюю церемонию. Да, это не ново, но тем не менее это очень красиво. Это оправдано тем, что именно к вечеру все становятся более романтично настроенными. Свечи и гирлянды "подогрели" эту атмосферу. После клятв молодоженов и обмена кольцами все гости зажгли свечи и загадали желания. А финальный аккорд сыграл сюрприз Кристины для Вовы – невероятный госпел-хор. Их выступлением закончилась трогательная церемония. Это, кстати, хороший эмоциональный прием, когда романтические моменты плавно сменяются эмоционально возвышенным моментом (в нашем случае – динамичной музыкой), и гости уже готовы танцевать и участвовать в конкурсах".

Госпел-хор Фото: Виталий Мельник

Декор и оформление

Только посмотрев на фото и видео, которыми делились сами супруги и их гости в соцсетях, становится понятно: #свадьбагода – это не про ванильное оформление в голубых или персиковых тонах. Это про гармоничные осенние решения, смелые и нестандартные.

Организатор Ольга рассказывает: "Цвета оформления свадьбы поддерживали общее настроение. В декоре преобладали теплые пастельные, бежевые оттенки, переходящие в терракотовый и оливковый, что максимально "идет" свадьбе осеннего сезона. Приятный на ощупь, тактильный текстиль добавил ресторанному залу домашнего уюта.

Декор церемонии Фото: Виталий Мельник

Интересный элемент, который вы точно еще не встречали на других свадьбах, – стол-змейка. Его специально создавали именно для этого мероприятия для того, чтобы все гости находились близко друг к другу. Это решение новое, но настолько практичное, что заслуживает стать трендом. Действительно, всем гостям было комфортно общаться друг с другом, что не свойственно для рассадки за круглыми столами большого диаметра".

Оформление зала Фото: Виталий Мельник

Ирина Филоненко, декоратор свадьбы Вовы и Кристины, студия Blossom Design, о деталях в декоре: "Свадебный стол мы декорировали стабилизированными листьями – это обработанные специальным воском листья деревьев, которые не вянут и долго сохраняют форму. Мы также использовали множество живых цветов, большую часть из которых заказывали прямиком из Голландии и Эквадора. А также в декоре преобладали экзотические фрукты: фейхоа, зеленые сливы, инжир, дыня и другие. Все это было выложено вручную в ночь перед торжеством. Центр композиции занимал каскад из подсвечников разной высоты, плавно перетекающий в каскад из люстр над столом".

Сервировка стола на свадьбе Фото: Виталий Мельник

Музыка и хедлайнеры

"Музыкальное оформление вечера подбиралось очень тщательно. Вова и Кристина любят музыку, но вкусы их отчасти разноплановые, поэтому важно было учесть все музыкальные предпочтения, – рассказывает Мария Николайчук, организатор свадьбы. – В течение праздника с помощью музыки в том числе менялся уровень эмоциональности события.

Так, вначале гостей и пару на празднике встречал пианист-виртуоз, известный композитор Евгений Хмара. Такая музыка располагала, добавила романтики и лирики празднику. Это символический момент, ведь Кристина играет на пианино и именно благодаря этому они с Вовой познакомились когда-то в Италии.

Евгений Хмара Фото: Виталий Мельник

Во время банкета между поздравлениями родителей и друзей романтическую нотку вечера поддерживала певица KOLA (Анастасия Прудиус). К слову, это под ее кавер на песню "Мелодія" группы The HARDKISS танцевали свой первый танец Владимир и Кристина.

Сюрпризы пары друг другу также были музыкальными Кристина пригласила для Вовы госпел-хор. А Вова написал песню "В фильмах Тарантино" для любимой и вместе с композитором Михаилом Гайдаем исполнил ее.

Первый танец молодых Фото: Виталий Мельник

К хедлайнеру вечера гостей готовила драйвовая кавер-группа The Cavaliers. Вова даже спел вместе с солистом, и все гости зажигали на танцполе.

Постольку это были #свадьбагода, звездный хедлайнер был соответствующим. Верка Сердючка с бендом не оставили никого равнодушным. Еще бы! К слову, с организаторской точки зрения скажу, что, приглашая звездного хедлайнера, стоит быть готовым к требовательному профессиональному менеджменту и выполнению всех райдеров".

Верка Сердючка на свадьбе Владимира и Кристины Остапчуков Фото: Виталий Мельник

Развлекательная программа и конкурсы

Конкурсы и развлекательную программу на свадьбе Владимира и Кристины курировали ведущие свадьбы: Сергей Лучик и Ника Константинова. Ника выступила также церемониймейстером торжества.

"Как и на любом ивенте, ведущие – лицо мероприятия, – рассказывают Сергей и Ника. – От Вовы и Кристины мы лишь получили общие пожелания, как это должно быть, с акцентом на родителей и молодежь. Но "начинка" была для них сюрпризом. Они доверились, и мы не утверждали каждое слово, а в такой атмосфере свободы мы смогли творить и родилось очень много персонализированных моментов. Мы придерживались одного правила: "смешно и не банально".

Ведущие Ника и Сергей Фото: Виталий Мельник

Кстати, хорошая фишка: мы заранее изучили Instagram друзей Вовы и Кристины, поэтому на самой свадьбе они были нам как родные.

Это была свадьба в стиле stand up. И мы получили формат, который ранее не использовался на свадьбах в принципе. Шутки и смех гостей – вот что звучало на свадьбе года. Пара, гости, мы – все кайфовали от формата и надеемся, что он станет очень популярен в следующем сезоне".

#Свадьбагода в цифрах:

Около 1000 свечей, расставленных по ресторанному залу и на улице в зоне вечерней церемонии.

Круг для церемонии диаметром 11 метров и высотой в 5 метров, специально созданный для торжества. Его монтаж длился 12 часов, а в основу конструкции легли 170 метров сценических ферм.

Для освещения круга для церемонии применили 1,2 км гирлянд.

Ольга Тельпис Фото: Виталий Мельник

Дорожка, по которой шли жених и невеста с отчимом, была длиной в 14 метров и полностью декорирована более 300 свечами.

Стол-змейка для гостей общей длиной 18 метров. Для его украшения было закуплено 70 метров ткани.

В организации было задействовано 100 человек, а техническая команда Franz Audio из 10 человек монтировала все конструкции на протяжении 20 часов.

Ранее мы сообщали, что Владимир Остапчук расплакался во время свадебной клятвы Кристине Горняк.

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