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Как оригинально сделать предложение: романтическая история TamerlanAlena

Украинский певец придумал целый план

Ко Дню святого Валентина участники украинской группы TamerlanAlena для Сегодня.Lifestyle впервые рассказали, как супруг Алены Тамерлан сделал ей предложение. Оказывается, что суровый на вид мужчина – в душе весьма романтичная натура. Для того, чтобы сделать своей второй половинке предложение руки и сердца, Тамерлану пришлось придумать целый план.

"14 февраля мы начали встречаться. Спустя время, после корпоратива, мы ехали к родителям Алены в Черкассы отмечать Новый год. Я остановился перед табличкой "Черкассы" и вышел на улицу. Из-за грязи не смог стать на одно колено", – рассказывает украинский певец.

По словам его теперешней супруги, Алена совсем не ожидала получить кольцо в новогоднюю ночь. Более того, она была расстроена подарком от любимого, который презентовал ей книгу: "Он сказал мне: "Прыгай ко мне на руки, потому что на колено я не стану. Я не ожидала. Была еще расстроена. Он мне подарил книгу "Одиночество в сети". Думала, как так? Я ему подарила туалетную воду, а он мне какую-то книгу! Я делала вид, что все хорошо и всю дорогу мы ехали почти молча, слушали музыку и смотрели на салюты. Но в какой-то момент я не смогла просто сообразить, что происходит! Тут книга эта, тут кольцо".

TamerlanAlena Фото: пресс-служба

Но оказалось, что такой подарок был лишь частью плана: "Да, я увидел, что у Алены настроения нет. Выждал два часа дороги и сделал предложение. У меня был план и эта книга входила в него. Я понимал, что "Одиночество в сети" – совсем не новогодний подарок".

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