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Как оригинально сделать предложение: романтическая история TamerlanAlena

Украинский певец придумал целый план

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:02

Ко Дню святого Валентина участники украинской группы TamerlanAlena для Сегодня.Lifestyle впервые рассказали, как супруг Алены Тамерлан сделал ей предложение. Оказывается, что суровый на вид мужчина – в душе весьма романтичная натура. Для того, чтобы сделать своей второй половинке предложение руки и сердца, Тамерлану пришлось придумать целый план.

"14 февраля мы начали встречаться. Спустя время, после корпоратива, мы ехали к родителям Алены в Черкассы отмечать Новый год. Я остановился перед табличкой "Черкассы" и вышел на улицу. Из-за грязи не смог стать на одно колено", – рассказывает украинский певец.

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По словам его теперешней супруги, Алена совсем не ожидала получить кольцо в новогоднюю ночь. Более того, она была расстроена подарком от любимого, который презентовал ей книгу: "Он сказал мне: "Прыгай ко мне на руки, потому что на колено я не стану. Я не ожидала. Была еще расстроена. Он мне подарил книгу "Одиночество в сети". Думала, как так? Я ему подарила туалетную воду, а он мне какую-то книгу! Я делала вид, что все хорошо и всю дорогу мы ехали почти молча, слушали музыку и смотрели на салюты. Но в какой-то момент я не смогла просто сообразить, что происходит! Тут книга эта, тут кольцо".

TamerlanAlena
TamerlanAlena
Фото: пресс-служба

Но оказалось, что такой подарок был лишь частью плана: "Да, я увидел, что у Алены настроения нет. Выждал два часа дороги и сделал предложение. У меня был план и эта книга входила в него. Я понимал, что "Одиночество в сети" – совсем не новогодний подарок".

Также узнайте, как украинские звезды поздравили друг друга с 14 февраля.

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