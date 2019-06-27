Как Орландо Блум и Кэти Перри готовятся к свадьбе: появились подробности

Пара серьезно занялась подготовкой предстоящей церемонии

Кэти Перри и Орландо Блум Фото: Getty Images

Информация о том, что красавчик Орландо Блум и эпатажная Кэти Перри – поженятся, появилась еще зимой этого года. А на днях инсайдер из близкого окружения знаменитостей рассказал, каким будет празднество и когда его ожидать, пишет People.

Смотрите видео о рекорде Кэти Перри в YouTube:

Как сообщает источник, Кэти Перри и Орландо Блум поженятся уже в конце этого года. "Они продумывают все детали церемонии. Кэти взяла на себя основную работу по подготовке к свадьбе, но Орландо тоже принимает участие в планировании. Это будет веселый праздник в кругу родных и друзей", – поделился с таблоидами инсайдер.

Кэти Перри и Орландо Блум Фото: instagram.com/katyperry

Отметим, что 34-летняя певица и 42-летний актер обручились несколько месяцев назад, в День святого Валентина. Певица рассказала в интервью, что возлюбленному удалось сделать предложение руки и сердца незабываемым.

Напомним, ранее инсайдеры утверждали, что пара не спешит с церемонией и хочет насладиться отношениями до свадьбы.

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