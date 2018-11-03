Как подростки: Хайди Клум показала, как веселится со своим парнем

Модель со своим возлюбленным смеются, целуются и дурачатся

Хайди Клум. Фото: AFP

Известная немецкая модель Хайди Клум, которая со своим 29-летним бойфрендом, гитаристом коллектива Tokio Hotel Томом Каулитцем, стала гостьей вечеринки, посвященной Хэллоуину, порадовала поклонников новыми видеороликами со своим парнем.

Модель со своим возлюбленным катаются на качели, смеются, целуются и дурачатся. "Я скучаю по тебе", – коротко подписала ролики Хайди.

Видимо модель сейчас в в Нью-Йорке без молодого человека. Тем более, что на днях папарацци запечатлели Хайди в аэропорту Нью-Йорка на следующий день после праздника Хэллоуин. Она шла по терминалу в длинном голубом пуховике, джинсах и желтом свитере с высоким горлом. На ногах модели были надеты белые кроссовки. А на лице не осталось и следа от макияжа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Ich vermisse Dich Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) 3 Ноя 2018 в 4:21 PDT

Напомним, Хайди Клум частенько делится снимками и видеороликами со своим бойфрендом - гитаристом коллектива Tokio Hotel Томом Каулитцем. Недавно на своей странице в Instagram Хайди опубликовала трогательное фото с Томом и его братом-близнецом – Биллом Каулитцем, солистом группы Tokio Hotel.