Как принц Уильям и Кейт Миддлтон решили обезопасить себя и детей

Супруги приняли меры безопасности от папарацци и туристов

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Getty Images

Принц Уильям и Кейт Миддлтон делают все возможное, чтобы дом, в котором они живут со своими детьми, принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи в Лондоне, оставался приватным и защищенным. Герцог и герцогиня Кембриджские, как сообщается, посадили живую изгородь длиной 300 метров через заднюю часть дворца, чтобы не позволить представителям общественности, СМИ и туристам видеть, как они уходят и приходят домой.

Принц Уильям, Кейт и их трое детей, а также многие другие члены королевской семьи часто летают в Лондон и из него на королевском вертолете, и приземляются на территории Кенсингтонского дворца на Перкс-Филд.

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: AFP

Отмтеим, что "мишенью" для папарации возле Кенсингтонского дворца становятся не только Кейт и Уильям. Так, например, королева Елизавета II была "поймана" папарацци, когда она в первый раз встречалась со своим правнуком принцем Луи в апреле 2018 года. Кроме этого, там же были замечены и герцог с герцогиней Сассексские после поездки по Великобритании.

В 2018 году в западных СМИ также сообщали, что, что меньшая изгородь была посажена на другой стороне дворца, чтобы защитить маленький сад Кенсингтонского дворца, которые часто там играют.

Напомним, Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон после появления в красном пальто вместе с членами королевской семьи на торжественной службе решила отдохнуть от роскошных нарядов и вышла в свет в повседневной одежде.

Что запретила Елизавета II женам своих внуков, узнайте в видео:

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