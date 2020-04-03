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Неожиданное решение Макса и ревность девушек: как прошел 5 выпуск Холостяка-10

Шоу покинула одна девушка

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 23:02

В эту пятницу, 3 апреля, прошел 5 выпуск юбилейного сезона самого романтического шоу Украины "Холостяк-10". В этом году главным героем реалити-проекта стал американец украинского происхождения – пилот Макс Михайлюк. Домой в прошлом выпуске отправились только одна девушка – Юлия Рябчук.

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На прошлой церемонии роз Максим не дал розу Наталии, но вместо этого вручил девушке приглашение на групповое свидание с Даной и Дарьей.

Групповое свидание в аквапарке

Первое свидание пятого выпуска состоялось снова таки в Таиланде. Холостяк пригласил девушек в аквапарк под открытым небом. Преодолевая страхи, девушки получали приятные бонусы. Чем выше горка, тем приятней вознаграждение – вместе покушать мороженное, выпить коктейль и пойти на массаж.

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Наталья сразу же сообразила и выхватила лакомый кусочек – совместный массаж. Максима же волновал вопрос верности девушки, ведь в прошлом выпуске она оценила это качество в себе на 7 баллов. Но девушка сразу же начала интересоваться, почему на церемонии она не получила розу.

С Даной главный герой пошел есть мороженное, их разговор сложился куда более приятным, местами романтическим. Чего нельзя сказать о тет-а-тете с гимнасткой Дарьей. У девушки было подавленное состояние, и дело оказалось не только в том, что она не попала на массаж. У Даши начала проявляться ревность! По итогу, Максим вручил розу только одной девушке – писательнице Дане.

Индивидуальные свидания

Первой на индивидуальное свидание главный герой пригласил Анастасию. В прошлом выпуске она ошарашила всех трагической историей своей любви – в студенческие годы ее парень повесился. Максим забрал Настю с виллы на мопеде, и она вместе катались по зеленому Таиланду. После продолжили общение в белоснежной беседке возле бассейна, в котором герои искупались. В такой романтической обстановке Настя и Макс не смогли удержаться от поцелуя.

Единственный момент, который смутил холостяка – профессия Насти. Девушка занимается современными танцами go-go. Несмотря на откровенные разговоры и поцелуи, Максим ей не вручил розу после свидания, что в последствии очень расстроило участницу.

Следующей на свидание отправилась Виктория. Это ее первая индивидуальная встреча с холостяком и началась она с весьма интимной процедуры – арт-терапии на обнаженных телах. Задача героев – нарисовать на телах друг друга свои ассоциации с партнером.

После совместного душа Виктория и Максим продолжили свидание романтическим ужином и душевными разговорами. Холостяк рассказал о жизни в Америке, а девушка призналась, что всегда мечтала посетить именно эту страну.

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"Сегодня я тебя позвал, чтобы проявить свои чувства и эмоции. Я думаю, что у нас получилось. Оставайся всегда сама собой. Мне сегодня было с тобой очень приятно", – с такими словами Михайлюк вручил девушке розу.

Церемония роз

Сегодня девушки были облачены в необычные наряды – платья, которые они сами разрисовывали. Яркие краски и орнаменты – таким способом участницы выплеснули на белоснежную ткань все свои эмоции и внутренние переживания.

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Уже по традиции перед вручением роз Максим пообщался с некоторыми девушками индивидуально. Но в какой-то момент тет-а-тет c Кристиной перерос в поцелуй! Лежа на белой кровати, Максим внезапно встал и достал из-за штор розу.

Во время церемонии Максим выждал до конца и оставил напоследок Наталью Масленникову, к которой у него было много вопросов о верности.

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Холостяку не понравилось видеообращение Наташи, в котором она бросила ему вызов. 25-летняя девушка заявила Максиму, что ожидает от него действий. Эти слова и сыграли с ней злую шутку.

"Мне не хочется ни с кем соревноваться. Я тебя сегодня проведу... Наше общение превратилось в какое-то соревнование и выяснение отношений, которых у нас по сути еще и нет", – сказал Максим.

Сама же участница расстройства не скрывала и, садясь в машину, не сдерживала слез: "Он меня совсем не понял... Очень тяжело... Не верится".

Все подробности пятого выпуска узнайте в нашем материале.

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