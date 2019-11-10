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Как прошел двенадцатый эфир "Танців з зірками 2019"

В четвертьфинале пары исполнили по два танца

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 23:32
Танці з зірками 2019: как прошел 12 эфир
Танці з зірками 2019: как прошел 12 эфир
Фото: instagram.com/tanci1plus1

В это воскресенье, 10 ноября, состоялся двенадцатый прямой эфир шоу "Танців з зірками 2019", которое ранее покинула Алена Шоптенко. В четвертьфинале пары танцевали по два танца, а также стало известно, кто из них прошел в полуфинал.

Приближается финал шоу "Танці з зірками 2019", а это значит, что борьба между участниками становится все напряженнее. Сегодня пары танцевали по два обязательных танца – в компании звезд украинского шоу-биза, и сольно. Ведущими 12 эфира стали Надя Дорофеева и Позитив.

Первая пара Владимир Остапчук и Илона Гвоздева исполнили хип-хоп под хит группы "Время и Стекло" – "Лох". Оценка жюри – 36 баллов.

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров впервые за все эфиры "Танців з зі рками 2019" станцевали квикстеп, который Екатерина Кухар назвала лучшим. Общий балл пары за первый танце – 40.

Третьими на паркет вышли Елена Кравец и Макс Леонов, а вместе с ними Джамала. Их сегодняшним танцем стал чувственный контемпорари под песню "Верше". Судьи оценили танец в 36 баллов.

Ксения Мишина и Женя Кот исполнили самбу, которую в этом сезоне "Танців з зірками" считают проклятым танцем. Несмотря на старания пары, жюри раскритиковали технику участников и поставили им всего лишь 29 баллов.

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар для 12 эфира подготовили страстное танго, а подпевали им Алена Винницкая и Надежда Мейхер. Специально для шоу золотой состав "ВИА Гры" воссоединился на сцене с песней "Я не вернусь".

Второй танец Владимира Остапчука и Илоны Гвоздевой – румба. Влад Яма и Франциско Гомес высоко оценили движения Остапчука, который, по словам жюри, значительно вырос профессионально за последнюю неделю тренировок. Общий балл пары – 37.

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров для второго выхода подготовили джаз-модерн под сопровождение певицы katya, которую все помнят, как Ассоль. На шоу прозвучала известная всем песня "Моя мама", а номер Ризатдинова посвятила своему сыну. Второй общий балл пары – 37.

Далее на паркете появились Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар. В эфире четвертьфинала их вторым танцем стал джайв. Судьи раскритиковали технику участников и выразили свое разочарование вторым номером. Пара заработала 26 баллов.

Поддержать Ксению Мишину и Женю Кота во время второго танца решила Тина Кароль. Певица и ведущая "Танців з зірками" исполнила свой хит "Зачем я знаю", а конкурсанты продемонстрировали страстный фристайл.

Елена Кравец и Макс Леонов снова вышли на паркет. Позитивным ча-ча-ча пара завершила сегодняшний выпуск танцевального проекта. Судьи оценили номер в 31 балл.

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