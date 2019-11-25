Как прошел финал "Танців з зірками 2019"

Узнайте все подробности грандиозного финала и имена победителей

Ксения Мишина и Женя Кот Фото: пресс-служба

В это воскресенье, 24 ноября, состоялся грандиозный финал шоу "Танці з зірками 2019". В этому году финалистами стали сразу три пары. Отметим, что за шаг до победы проект покинул украинский ведущий Владимир Остапчук и его партнерша Илона Гвоздева.

С первых секунд шоу на зрителей ждал сюрприз – выступление украинской певицы Насти Каменских с ее зажигательным хитом Elefante. Под конец номера на паркет вышли финалисты шоу "Танці з зірками 2019" – Анна Ризатдинова и Александр Прохоров, Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар, Ксения Мишина и Женя Кот.

Впервые за всю историю мирового шоу в украинском телепроекте были изменены правила – финалисты исполнили не по три танца, а целых шесть! Первый танец – тот, с которым пара взяла старт на проекте, второй – выбор зрителей и финальная битва, где финалисты станцевали четыре стиля – танго, фристайл, ча-ча-ча и джайв.

Первый раунд финала

В финале "Танців з зірками" первыми на паркет для исполнения пасадобля вышли Анна Ризатдинова и Александр Прохоров. Первым комментировать танец взялся Григорий Чапкис. Звездный судья остался в восторге: "Love, love, love. Нет ни одного замечания!". Похвалой пару одарили и все остальные судьи проекта, что отобразилось на оценках. Пара получила максимальный бал – 40.

Вторыми на паркет вышла еще одна яркая пара проекта – Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар. Отметим, что за все 14 эфиров участники ни разу не попадали в зону риска. Но, несмотря на это, Виктория и Дмитрий пережили на шоу самые сложные моменты – жесткие комментарии судьей и самые низкие оценки. Пара начала свою битву в финале с линди-хопа. Булитко посвятила этот танец зрителям, которые постоянно ее поддерживали.

Напомним, что в первом эфире за этот танец пара получила всего 17 баллов. На этот раз судьи поставили Виктории и Дмитрию 30 баллов.

Самая романтическая пара сезона Ксения Мишина и Женя Кот исполнили фокстрот. В начале проекта балерина Екатерина Кухар ни раз говорила актрисе, что ей не хватает техники, но звезде удалось за 14 эфиров улучшить свой навык. Чапкис отметил, что это лучший танец, который пара исполнила на паркете в этом сезоне. Нежный и трогательный номер принес финалистам 39 балов.

Второй раунд – любимый танец зрителей и судьей

Второй блок финала "Танці з зірками 2019" открыл украинский певец и автор многих хитов – Макс Барских. Артист зажег на главном паркете страны с синглом "Лей, не жалей".

И снова первенство выхода на паркет на себя взяла хрупкая Олимпийская чемпионка – Анна Ризатдинова. Вместе со своим партнером Александром Прохоровым гимнастка исполнила один из самых популярных танцев пары за сезон – румбу. Анна посвятила номер партеру и заявила, что их взаимоотношениях не носят личностного характера, несмотря на страсть в танце. Снова судьи были в восторге и поставили наивысший бал – 40.

После выступления на паркет выбежал известный танцор и экс-холостяк Иракли Макацария, который вручил Анне роскошный букет цветов.

Следующей танец – румбу – исполнила Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар. Актриса призналась, что иногда беспощадная критика судьей сбивала ее с пути, но всенародная любовь и поддержка придавали сил идти дальше. Более того, звезда "Дизель-шоу" призналась, что сегодня она совсем не будет переживать из-за оценок, она танцует в этот вечер в свое удовольствие. Итоговый бал за румбу – 36. Все судьи поставили паре твердую девятку.

И завершающим штрихом второго раунда стал джаз-модерн в исполнении Ксении Мишиной и Жени Кота. Актриса посвятила танец сыну, которого она воспитывает сама. Отметим, что именно этот номер впервые на проекте принес Ксении желанные десятки и помог обойти ее главную конкурентку – Анну Ризатдинову.

Трогательный номер снова стал визитной карточкой финалистов и помог заработать высокие баллы, которые в сумме составили 39. Все, кроме требовательной Екатерины Кухар, поставили по 10 баллов. Приме-балерине не хватило технической сноровки.

В завершении второго тура своим выступлением порадовала юная украинская исполнительница Michelle Andrade. Артистка исполняя свой нежный хит "Не знаю", танцевала в паре со звездным судьей Амадором Лопесом.

Третий раунд – танец за победу

На паркете в финальной битве сошлись все три пары. Отметим, что финалисты до выхода на сцену знали о четырех стилях, которые им придется станцевать, поэтому на подготовку у них была неделя. Стоит отметить, что у звезд были равные условия – одинаковая музыка и ограниченное время. Каждый из судьей называл по очереди четыре стиля, а после выступления сам и оценивал номера финалистов. Григорий Чапкис задал тон битве и заказал участникам станцевать танго.

Вторым танец назначал хореограф Амадор Лопес. Первыми танцевать фристайл в финальном сете вышли Виктория Булитко со своим партнером Дмитрием.

Екатерина Кухар захотела увидеть динамичный танец ча-ча-ча. В этом поединке первыми стартовали Анна Ризатдинова и Александр Прохоров. И последним свое слово сказал Влад Яма – он пожелал завершить финальную битву джайвом.

По итогу финальной битвы балы распределились следующим образом: самыми слабыми оказалась актриса "Дизель-шоу" с партером Дмитрием – 95 баллов, на втором месте – актриса Ксения Мишина и Женя Кот – 113 баллов, первенство одержали Анна Ризатдинова и Александр Прохоров – 118.

И пока зрители отдавали свои голоса фаворитам, на паркет вышла одна из самых современных групп Украины "Время и Стекло" с песней "Лох". Затем на паркет вышла дива проекта и ведущая Тина Кароль. В прямом эфире певица задала праздничное настроение и спела песню про Святого Николая. Но на этом сюрпризы финального выпуска не закончились – к Тине присоединились MONATIK, DZIDZIO и солистка группы The Hardkiss Юлия Санина.

Кто стал победителем шоу "Танці з зірками 2019"?

Согласно оценкам жюри и голосованию зрителей, бронзовыми призерами стали Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар. На втором месте оказались олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова и Александр Прохоров. Победителями шоу "Танці з зірками" в 2019 году Ксения Мишина и Женя Кот.

Подробнее о том, как прошел полуфинал "Танців з зірками" cмотрите здесь.

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