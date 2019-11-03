Как прошел одиннадцатый выпуск "Танців з зірками 2019"

На шоу вернулась Наталья Могилевская

Танці з зірками 2019: как прошел 11 эфир Фото: instagram.com/tanci1plus1

В это воскресенье, 3 ноября, состоялся одиннадцатый прямой эфир шоу "Танці з зірками 2019", который ранее покинул Даниэль Салем. На проект вернулась Наталья Могилевская и станцевала с Владом Ямой, а зрители снова попрощались с еще одной парой.

Ведущей балкона в 11-м выпуске "Танців з зірками 2019" стала Регина Тодоренко. В этот вечер конкурсанты танцевали с участниками предыдущих сезонов.

Открыли 11-й вечер Алексей Яровенко, Алена Шоптенко и Павел Вишняков. Пасодобль принес трио 37 баллов от жюри.

Далее на паркет вышли Виктория Булитко, Дмитрий Дикусар и Руслан Сеничкин. Яркую самбу судьи оценили в 29 баллов.

Ксения Мишина и Женя Кот подготовили номер вместе с горячей Michelle Andrade, которая в прошлом году зажигала на паркете "Танців" с Евгением. Страстное танго принесло троице 40 баллов.

Следующими в прямом эфире шоу выступили Владимир Остапчук, Илона Гвоздева и победитель предыдущего сезона Игорь Ласточкин. Зажигательное диско похвалила Екатерина Кухар, отметив, что за неделю участники поработали над своими движениями достаточно хорошо. Сегодняшний балл Владимира и Илоны – 37.

Страстный номер в исполнении Анны Ризатдиновой, Александра Прохорова и Иракли Макацария вызвал бурную реакцию у зрителей. В конце ча-ча-ча на паркете также появился Даниэль Салем, который увел Анну у ее кавалеров. Жюри поставили трио 37 баллов.

Закрывала сегодняшний эфир блестящая сальса Елены Кравец, Макса Леонова и тренера "Ліги Сміху" Юрия Ткача. Франциско Гомес отметил энергетику Юры, которая зарядила Лену и Макса на потрясающий номер. Екатерина Кухар и вовсе назвала этот танец пары одним из лучших за все 11 эфиров. Кравец и Леонов заработали 38 баллов.

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