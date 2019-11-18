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Как прошел полуфинал "Танців з зірками 2019"

Узнайте все подробности тринадцатого прямого эфира

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 00:07
Танці з зірками 2019: как прошел полуфинал
Танці з зірками 2019: как прошел полуфинал
Фото: instagram.com/tanci1plus1

В это воскресенье, 17 ноября, состоялся тринадцатый прямой эфир шоу "Танці з зірками 2019", которое ранее покинула Елена Кравец. В сегодняшнем полуфинале участники исполнили по три танца, а в финале вечера определились пары, которые прошли в финал проекта.

Согласно правилам этого вечера, пары танцевали сольный танец, танец с судьями и общий, со всеми участниками полуфинала.

Первыми на паркет в 13 выпуске "Танців з зірками" вышли Анна Ризатдинова и Александр Прохоров. Спортсменка решила показать лучший джайв этого сезона, и, судя по оценкам судей, у нее это получилось. Первый балл пары – 39.

Танец Виктории Булитко и Дмитрия Дикусара сегодня – румба. Их старания жюри оценило в 29 баллов.

Третьими в полуфинале "Танців з зірками" выступили Владимир Остапчук и Илона Гвоздева. Их первый танец – ча-ча-ча, который никак не давался ведущему ранее. Их балл – 34.

Первый танец Ксении Мишиной и Жени Кота – пасодобль. Страстный номер конкурсантов судьи похвалили и поставили Ксении и Жене 39 баллов.

Второй этап сегодняшнего эфира – танцы с судьями. Его открыли Владимир Остапчук и Илона Гвоздева, с которыми на паркет вышел Франциско Гомес. Невероятная тройка представила зажигательный фристайл и получила максимальный балл – 30.

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар получили поддержку Григория Чапкиса. Вместе они исполнили вальс. Несмотря на трогательный номер, во время которого зрители не смогли сдержать слез, Екатерина Кухар сделала несколько замечаний Виктории. Общий балл Булитко и Дикусара – 28.

Второй танец Анна Ризатдинова и Александр Прохоров исполнили с Владом Ямой. Яркое танго принесло трио 30 баллов.

Следующими на паркет вышли Ксения Мишина и Евгений Кот. К ним присоединилась прима-балерина Екатерина Кухар. Второй танец этой пары – фьюжн. Блестящий номер жюри оценило в 29 баллов.

Финальный этап 13 прямого эфира "Танців з зірками" – танцевальный баттл. Первыми "убийственную" самбу исполнили Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар, а также Владимир Остапчук и Илона Гвоздева. Оценка первой пары – 29 баллов, а второй – 35 баллов.

Вторая двойка пар, которые продемонстрировали танец за жизнь – Ксения Мишина и Женя Кот, Анна Ризатдинова и Александр Прохоров. Их оценки – 39 и 40 баллов соответственно.

По итогам голосования, Ксения Мишина и Женя Кот автоматически прошли в финал "Танців з зірками 2019". К ним присоединились Анна Ризатдинова и Александр Прохоров. В зоне риска оказались Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар, а также Владимир Остапчук и Илона Гвоздева.

Так, в 13 выпуске шоу "Танці з зірками 2019" покинула пара Владимир Остапчук и Илона Гвоздева. Таким образом, в суперфинале мы имеем исключительно женскую тройку звезд.

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Ранее мы рассказывали, как прошел 12 эфир "Танців з зірками".

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