Как прошли съемки весеннего "Вечернего Квартала"

В Киеве прошли съемки весеннего "Вечернего Квартала". Традиционно первый выпуск нового сезона был посвящен женщинам. Так, Владимир Зеленский представил монолог на тему "Если бы я оказался в женском теле...", а в одном из скетчей сыграл отца восьми дочерей, который задумался о суициде после известия об очередной беременности жены. "Меня в СИЗО 10 раз забирали, думали, у меня дома — бордель", — жаловался герой Зеленского. Ярким был номер "Попугай", в котором пернатый раскрывает измены своего хозяина (главную роль сыграл Евгений Кошевой).

Не остались без внимания, также нашумевшие события и политические новости. Так, Валерий Жидков предположил, что всех политиков, которые приходят во власть, незаметно подменяют ("Это был не настоящий Янукович, реального убило яйцом еще в 2004-м"). А еще показали реакцию комиссии на избирательном участке в России, где первое место занял не Владимир Путин.

Среди зрителей в партере мы заметили игроков киевского "Динамо", а также маму Зеленского и тещу Евгения Кошевого.

"Бременские..." спустя 30 лет

Показали номер на тему "Что стало с героями "Бременских музыкантов" после 30 лет семейной жизни". Принцессу сыграла Елена Кравец, а Трубадуром стал Евгений Кошевой.

Фото: пресс-служба

Сумская и Боклан ­породнились

Зеленский показал, как он смотрит с родителями "Вечерний Квартал". Его временными родственниками стали Ольга Сумская и Стас Боклан. "Наш дед тоже все шутил — вся Сибирь его знала", — говорил "папа".

Фото: пресс-служба

Коты в ожидании кастрации

В образе котиков предстала почти вся мужская часть "Квартала": они сыграли животных, ожидающих кастрации. "Я персидский кот. Я это так все не оставлю, и устрою хозяину на персидском ковре Персидский залив!" — угрожал один из Барсиков.

Фото: пресс-служба

Среди гостей — наш чемпион

Выступили группы "Время и Стекло", MOZGI, Mgzavrebi, "Без обмежень" и Сергей Бабкин. Последний исполнил 2 хита, и во время одного из них за его спиной транслировали переписку зрителей с реакцией на шоу. А в конце скетча, посвященного Олимпиаде-2018, на сцену вышел обладатель золотой медали Александр Абраменко.

Александр Абраменко. Фото: пресс-служба

Группа "Время и Стекло"

Сергей Бабкин

Напомним, шоумен, сценарист, руководитель авторской группы студии "Квартал 95" Артем Гагарин в интервью "Сегодня" рассказал, какой украинский фильм достоин "Оскара" и кого бы хотел сыграть в кино.