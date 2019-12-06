Как служба в армии: что оказалось для Маргариты Паши самым сложным в конкурсе "Мисс мира 2019"

"Мисс Украина 2019" сейчас находится в Лондоне, где представляет нашу страну

Маргарита Паша Фото: instagram.com/margoritapasha

Победительница конкурса "Мисс Украина 2019" Маргарита Паша улетела в Лондон, дабы представить страну на международной арене. 14 декабря в столице Великобритании пройдет конкурс "Мисс мира 2019". 20 ноября модель отправилась в Лондон, где сейчас проходит ряд мероприятий в рамках конкурса красоты.

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Так, в комментарии Сегодня.Lifestyle 24-летняя Маргарита Паша призналась, что участие в конкурсе на данном этапе оказалось сложным морально и физически. По ее словам постоянно нужно быть в форме и на сон не хватает времени, а предугадать все нюансы – невозможно.

"Это мировой конкурс! И быть готовым ко всем испытаниям, которые нам тут организованы просто невозможно... Очень сложно и морально! Ведь тут каждая настроена на победу решительно и каждая уже проделала огромный путь к этой победе у себя в стране. Главной неожиданностью для меня тут стала погода в Лондоне. Тут оказалось намного холоднее, чем я могла себе это представить!" – призналась "Мисс Украина 2019".

"Мисс Украина 2019" Маргарита Паша в платье для финала "Мисс Мира" Фото: instagram.com/missukraine_official

Более того, представительница от Украины сравнила участие в конкурсе "Мисс Мира 2019" со службой в армии.

"Скажу вам по секрету, участие в этом конкурсе можно смело сравнить со службой в армии. Конечно, я не служила, но это что-то в этом роде! Мы просыпаемся раньше восхода солнца, сразу тренировки, потом изнурительные репетиции, потом сразу же конкурсные задания, презентации проектов и прочее. При этом всем не стоит забывать, что это все же конкурс красоты и ты просто обязана выглядеть безукоризненно с самого утра и до вечера. Иногда приходится выбирать поспать на 30 минут дольше или все же позавтракать", – подытожила Маргарита.

Отметим, что на официальном сайте международного конкурса проходит голосование среди всех участниц. Вы также можете отдать свой голос за Маргариту Пашу, чтобы поддержать представительницу нашей страны на "Мисс Мира 2019". Для этого необходимо сделать следующее:

1. Зайти на сайт missworld.com;

2. Войти в раздел Vote;

3. Зарегистрироваться или войти через значок Facebook;

4. Найти в общем списке Marharyta Pasha;

5. Нажать кнопку Vote под фото.

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К слову, не так давно "Мисс Украина" Маргарита Паша неожиданно ответила на вопрос, чей Крым.

Напомним также, Маргарита Паша дала откровенное интервью Сегодня.Lifestyle, в котором рассказала об интригах закулисья и личной жизни.

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