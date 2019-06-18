Как у Ким: Леся Никитюк показала аппетитные формы

Телеведущая поделилась фото в купальнике

Леся Никитюк Фото: instagram.com/lesia_nikituk

31-летняя украинская телеведущая Леся Никитюк никогда не скрывала свою фигуру. Всем известно, что шоувумен пребывает в прекрасной форме. Однако на днях телеведущей удалось удивить своих подписчиков новым кадром.

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На своей странице в Instagram Леся Никитюк поделилась фото, на котором позирует боком в кожаном бордовом купальнике. Поклонников звезды поразили ее аппетитные формы, в частности, ягодицы. Многие даже сравнили Лесю Никитюк с Ким Кардашьян, отметив, что украинская теледива выглядит гораздо привлекательнее.

"Красивое воскресенье", – подписала снимок Леся Никитюк.

Леся Никитюк в купальнике Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Нашлись и те, кто разглядел на фото Леси Никитюк целлюлит: "А целюлитик то присутствует Леся", "Эх, от целлюлита никто не застрахован". Однако большинство подписчиков позитивно оценили фигуру телеведущей: "Отличная фигура", "Красотка".

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