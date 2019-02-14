Как удивить вторую половинку на День влюбленных: 5 идей от известной телеведущей

Анна Панова рассказала о том, чем побаловать любимых и как провести этот день

Анна Панова Фото: телеканал "Украина"

Ведущая программы новостей "Сегодня", которые выходят на канале "Украина", Анна Панова поделилась идеями, как удивить свою половинку в самый романтичный день в году.

Дарите впечатления!

Признаюсь, я, занудный Козерог, всегда выбираю в подарок полезные вещи: одежду, аксессуары, гаджеты. В этом году впервые решилась на разрыв шаблона. В честь Дня святого Валентина решила выбрать любимому "впечатление в подарок". Таких предложений полно в Интернете. Хотела купить "мастер-класс по управлению яхтой", но, оказалось, не сезон.

Анна Панова с мужем Фото: телеканал "Украина"

Свой выбор оставлю в секрете, но вам рекомендую присмотреться: от разнообразия просто глаза разбегаются. От мастер-класса по приготовлению кофе, до урока фотографии и похода в хаммам. Прелесть подарка в том, что вы сможете воспользоваться им вдвоем! Чем не идея для романтического свидания?

Запишитесь на уроки танца!

Сейчас мы с мужем осваиваем танго, готовимся к Карамельному балу в Вене в начале марта. Мои подружки никак не могут поверить, но инициатором поездки на балы в свое время стал именно мой муж, в ту пору еще жених. Раньше он никогда не танцевал, даже на школьных дискотеках. И простейший ритм вальса "раз-два-три" поначалу давался ему с трудом. Но мы научились! Конечно, мы не победим на чемпионате Европы по бальным танцам, но своя личная награда "за победу над ленью" у нас уже есть. Танец – удивительный разговор двоих. Он сближает. Он указывает на ваши "трещинки" и тут же помогает их "латать". Он кладет ваши чувства на музыку. Если вы еще не танцуете – попробуйте обязательно!

Анна Панова с мужем Фото: телеканал "Украина"

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Побалуйте свою "половинку" вкусненьким!

Не считаю, что место женщины на кухне, но если вы проводите вечер 14 февраля дома, то почему бы не придать ему флер романтики? Даже привычные блюда могут заиграть новыми вкусовыми красками, если включить фантазию.

Положите салат не в тарелку, а в высокие прозрачные стаканы. Это красиво и оригинально. Если хочется заморочиться, в интернете есть масса "сердечных" рецептов: от яичницы до салата, выложенных в форме сердца. Лично у меня есть такая форма для запекания. В честь праздника пеку привычный морковный кекс с лимонной пропиткой – но не "кирпичиком", а "сердечком". Вы против женского кухонного рабства? Любимый хочет сам надеть фартук? Отлично! Пусть присмотрится к рецепту "розы из бисквитного теста". Это вкусно, красиво – и по плечу даже начинающему кулинару.

Анна Панова с мужем Фото: телеканал "Украина"

Выйдите за рамки повседневности!

Запланируйте то, чего давно (или никогда) не делали. Купите билеты в кино или на спектакль. Вы заядлый театрал и не пропускаете ни одной премьеры? Тогда в цирк, на концерт или в музей! Вы предпочитаете картины классиков? А в этот раз пойдите на выставку современного искусства. Это расширит ваш кругозор и добавит новых тем для разговора.

Удивительно, но в водовороте "дом – работа – дом" мы упускаем множество интересных событий, которые происходят вокруг! Вы думаете, что уже вышли из возраста, когда можно кататься на роликах? Ничего подобного! Пробуйте что-то новое вдвоем и наслаждайтесь.

Говорите о любви!

Любовь – это не только романтика. Любовь – это также и будни. Это не только шептать нежности на скамейке, но и вовремя мусор выносить. А еще – слушать и слышать друг друга. Укрощать свое личное эго ради счастья двоих. Проанализируйте, говорите ли вы своей "половинке" такие слова: "Ты счастлив/счастлива со мной?", "Что я могу сделать, чтобы улучшить наши отношения?", "Даже когда я злюсь на тебя, я люблю тебя", "Спасибо тебе за то, что ты со мной", "Ты лучшая/ лучший"

Не откладывайте на завтра разговор о своих отношениях. Лелейте их. Лечите, если они заболевают. Слова любви способны на многое. Почаще говорите партнеру о том, почему он важен для вас. И тогда настроение 14 февраля – будет греть ваши сердца каждый день. Долгие-долгие годы.

Ранее мы также делились лучшими рецептами для романтического ужина.

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