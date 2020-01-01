Как украинские селебрити встретили Новый, 2020 год: фотоподборка

Тина Кароль выступала на концерте, а Дорофеева и Каменских снимали ролики в TikTok

Тина Кароль, NK, MARUV Фото: Instagram

Новый год украинские селебрити встречают по-разному: кто-то – на корпоративах, кто-то готовит дома салаты, а кто-то веселится вместе с близкими. Смотрите, как встречали Новый, 2020 год NK, MARUV, Надя Дорофеева, Тина Кароль и другие звезды.

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В социальных сетях знаменитости публиковали минувшей ночью не только поздравления с пожеланиями, но и показывали, где и как встречают год Крысы.

Так, певица Тина Кароль провожала 2019 год в Харькове, где состоялся ее сольный концерт. В Instagram артистка опубликовала пост, в котором поздравила поклонников с праздниками.

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Настя Каменских пожелала фолловерам воплощать мечты в реальность. "Я желаю вам мечтать! Помните, что мечты сбываются, если быть настойчивым и упорно идти к поставленной цели. Верьте в себя и никогда не останавливайтесь! Будьте счастливы и никогда не бойтесь трудностей! Пусть в новом году реализуются все ваши планы!" – написала звезда в своем посте.

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Примечательно, что на новогодней вечеринке NK была вместе со своими звездными коллегами – группой "Время и Стекло", MARUV, Michelle Andrádе и другими. Все они снимали забавные видео в TikTok, которые публиковали в insta-сториз.

NK, MARUV, Дорофеева и Michelle Andrádе | Фото: instagram.com/mishvirmish/

Кстати, MARUV встречала 2020-й с новым цветом волос. Певица теперь носит ярко-голубое каре. В соцсети она разместила вот такую праздничную фотосессию у елки.

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Телеведущая Леся Никитюк поделилась с фанатами вот таким новогодним селфи из столичного клуба.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов встретили праздник вместе. На своих страницах в Instagram они запостили совместные фото и пожелали всем счастья: "С Новым годом, друзья! Пусть все мечты сбудутся и будет согласие и мир".

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Еще одна звезда телевидения, Лилия Ребрик, отметила Новый год в кругу семьи. Вот такую праздничную фотокарточку ведущая разместила в Сети:

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"С Новым годом! Ну, привет, двадцатые. Пусть осуществляются самые смелые мечты. И пусть сохранится все то хорошее, что было раньше. Любите и будьте любимыми. Делайте этот мир цветным... Берегите свои семьи", – пожелала подписчикам Ребрик.

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