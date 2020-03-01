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Как украинские звезды встречают первый день весны: фотоподборка

Селебрити поздравили фолловеров с 1 марта

Инна Петрова
Сегодня, 16:05

Сегодня, 1 марта, звезды шоу-бизнеса поздравляют своих поклонников с началом весны. Смотрите, как проводят этот теплый день Тина Кароль, Ольга Сумская, Александр Педан и другие в подборке Сегодня.Lifestyle.

Тина Кароль
Тина Кароль
Фото: facebook.com/tina.karol

На украинской странице "Евровидения" в Instagram опубликован пост с фотографиями Тины Кароль. На ярких кадрах судья Национального отбора запечатлена в купальнике у бассейна.

INSTAGRAM

"С первым днем весны", – говорится в описании.

Ани Лорак поздравила своих фанатов с первым днем весны и с Прощеным воскресеньем, который также отмечается в этот день.

INSTAGRAM

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина опубликовала в социальной сети вот такое весеннее фото. Похоже, артистка ждет от этого сезона максимум событий.

INSTAGRAM

Ольга Сумская поздравила фолловеров с первым днем весны вот таким селфи без мейка. Актриса поделилась, что сейчас она направляется в Тернополь.

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Для Александра Педана приход весны – это начало чего-то нового. Шоумен поделился с поклонниками списком активностей, которыми точно нужно заняться этой весной.

INSTAGRAM

А вот Катя Осадчая подвела итоги ушедшей зимы. По мнению ведущей, эту зиму мы запомним как самую теплую. Катя также напомнила фанатам о необходимости укреплять иммунитет и призвала чаще мыть руки.

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Супруга шоумена Григория Решетника – Кристина встретила весну на Мальдивах.

INSTAGRAM

Сам ведущий опубликовал вот такое фото на своей странице в Instagram. Выглядит весьма по-летнему.

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Алла Пугачева также поздравила своих подписчиков с первым днем весны.

INSTAGRAM

Смотрите в сюжете, как звезды готовятся к выходу на сцену:

Ранее Макс Барских шокировал рассказом об отце и сложном детстве.

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