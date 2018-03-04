Как успеть все и оставаться на высоте: правила от Аниты Луценко

Анита Луценко – тренер и телеведущая, поделилась 8 правилами, которые ей помогают все успеть и оставаться при этом самой собой:

Правило первое – планирование

К вопросам времени я подхожу с немецкой точностью. Пользуюсь главным постулатом тайм-менеджмента и тщательно планирую рабочий график. Предпочитаю использовать приложение Weekly: с вечера вношу все встречи и задачи на день, в том числе тренажерный зал, иначе есть риск прогулять.

Правило второе – уметь принимать

Я никогда не отказываюсь от предложенной помощи или, к примеру, подарков. В противном случае капризная жизнь может подумать, что ты в этом вовсе не нуждаешься, и в будущем лишить чего-то хорошего.

Правило третье – правильно питаться

Три приема пищи – абсолютный must do каждого дня. Если не удалось пообедать, то встречи назначаю в кафе. На приготовление пищи стараюсь тратить не больше 20 минут: на завтрак могут быть сырники или овсянка, в обед – паста с томатной заправкой, а на ужин – запеченная рыба с овощами. Ребенок ест все то, что и мы, поэтому нет необходимости готовить ему отдельно.

Правило четвертое – работать в команде

Я групповой игрок и люблю работать в партнерстве, поскольку это, своего рода, постоянное стимулирование друг друга. Программу похудения WOWBODY мы создали с Юлией Богдан, а моя книга написана совместно с диетологом Светой Фус.

Правило пятое – правильно использовать современные технологии

Для экономии времени отправляю голосовые сообщения – текстовые СМС практически не печатаю, а смайликом не всегда получается передать нужную эмоцию.

Правило шестое – ухаживать за собой

Все баночки в моей ванной расставлены в два ряда по принципу от утреннего ритуала до ночного, чтобы не тратить время на поиск нужного средства и не забыть ничего. Очищение, тонизирование и увлажнение. Также в ряду стоят скраб и ампулы. Уделяю особое внимание нежной коже губ. Люблю бальзам Lucas Papaw. А перед ним еще использую скраб для губ.

Правило седьмое – быть всегда в тонусе

Придумываю специально разные фотосессии, семинары, всяческие мероприятия. Это мотивирует не расслабляться. Поэтому быть всегда в форме – неотъемлемая часть моей жизни.

Правило восьмое – делать то, что нравится

Всегда создаю продукты, которые пригодились бы мне самой, таким образом, оптимизируя свою жизнь и помогая другим. К примеру, сейчас готовим со Светой Фус книгу с рецептами на каждый день. Это будет эдакий пинок таким, как я, кто не любит готовить, но горит желанием питаться правильно и не ломать голову, что же ему приготовить.

Напомним, ранее Анита дала три совета, как убрать живот и бока,

Также сообщалось, что Анита Луценко уехала в Индию без мужа и ребенка.

О том, что скрывается в упаковках для "чудо-похудения", смотрите на видео ниже:



