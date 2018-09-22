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Как всегда, прекрасна: 53-летняя Моника Белуччи снялась в чувственной фотосессии

Актриса позировала для итальянского глянца

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:45
Моника Белуччи стала главной героиней юбилейного номера Фото: Фото: instagram.com/monicabellucciofficiel
Моника Белуччи стала главной героиней юбилейного номера Фото: Фото: instagram.com/monicabellucciofficiel

Всемирно известная 53-летняя актриса Моника Беллуччи снялась в откровенной фотосессии Винсента Питерса для коллекционного издания итальянского журнала Grazia. Фотографиями звезда поделилась в Instagram.

"Сегодня вышел новый номер Grazia, который отмечает свой 80-й юбилей", – написала Беллуччи.

Легендарная кинозвезда обнажилась для черно-белой фотоистории знаменитого немецкого фотографа. Она появилась на страницах глянца в чувственных женственных образах, а также топлес. Откровенный фотосет стал частью фотопроекта, посвященного празднованию 80-летию Grazia.

Фото Моники Белуччи для журнала Grazia вы можете увидеть в галерее:

Моника Белуччи для журнала Grazia Фото: Фото: instagram.com/monicabellucciofficiel
Моника Белуччи для журнала Grazia Фото: Фото: instagram.com/monicabellucciofficiel
Моника Белуччи для журнала Grazia Фото: Фото: instagram.com/monicabellucciofficiel
Моника Белуччи для журнала Grazia Фото: Фото: instagram.com/monicabellucciofficiel
Моника Белуччи для журнала Grazia Фото: Фото: instagram.com/monicabellucciofficiel
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Напомним, Моника Белуччи стала главной героиней августовского выпуска журнала Esquire Espana. Актриса появилась на страницах глянца в привычном для себя амплуа: сексуальной и чувственной женщины. На снимках актриса позирует в облегающей, но закрытой одежде, которая идеально подчеркивает ее женственные формы.

Ранее Моника Беллуччи произвела фурор на ежегодной национальной итальянской кинопремии Давида ди Донателло в Риме. Актриса позировала фотографам в длинном платье с люрексом от Balmain, которое выгодно подчеркивало ее стройную фигуру. Образ завершали украшения с бриллиантами от Cartier, черные босоножки от Christian Louboutin и маленькая сумка на цепочке.

Смотрите видео, чем живет сейчас Моника Белуччи:

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Источник: "Сегодня"
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