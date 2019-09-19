Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

С серьгами и без бороды: Влад Яма показал себя 24-летним

Украинский хореограф решил вспомнить молодость

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00
Влад Яма
Влад Яма
Фото: instagram.com/vladyama_official

Известный хореограф Влад Яма, который недавно рассказал о трагедии в семье, поделился на своей странице в Instagram архивным фото и решил вместе с подписчиками вспомнить, как он выглядел 13 лет назад.

Смотрите видео, как больной Влад Яма прогулялся по Киеву:

На опубликованном фото Владу Яме всего 24 года, мужчина только начал набирать популярности и еще не знал всех подводных камней украинского шоу-бизнеса. В 2006 году хореограф впервые принял участие в популярном шоу "Танці з зірками". Тогда юный красавчик танцевал в паре с певицей Наташей Могилевской и как раз в этом образе исполнял их знаменитый танец в стиле "Ча-ча-ча".

INSTAGRAM

"Доброе утро, 2006! Мистер Доверчивость", – шуточно подписал Яма опубликованный снимок.

Подписчики в комментариях отметили, что Влад с годами почти не изменился, а возраст пришелся ему только к лицу. Остальная часть фанатов отметила, что без бороды "что-то не то", она ему придает солидности.

Недавно мы писали о том, что Влад Яма похвастался новой прической и рассказал своим поклонникам о сбывшейся мечте.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Влад Яма назвал аутсайдеров проекта "Танці з зірками 2019" Владу Яме - 37: ответы на популярные google-запросы Влад Яма рассказал, почему мама не принимала его несколько лет
шоу-бизнес внешность Влад Яма хореограф Танці з зірками 2019
Реклама

Новости партнеров

Ученые назвали самую «раковую» пищу
Ученые назвали самую «раковую» пищу
Прогнозы неутешительные: врач оценил шансы Заворотнюк
Прогнозы неутешительные: врач оценил шансы Заворотнюк
Красотка дня: фитнес-модель Аманда Маноэла на велосипеде. Фото
Красотка дня: фитнес-модель Аманда Маноэла на велосипеде. Фото
Как бег влияет на мужское здоровье?
Как бег влияет на мужское здоровье?

Популярные статьи

Вчера, 13:36Fun

Михайлово чудо 2019: что нельзя делать в этот день

Вчера, 11:34Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк сегодня: последние новости

Вчера, 09:45Fun

ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО: шокирующие кадры

17 сентябряFun

Неудачное свадебное платье обнажило ягодицы невесты: фото

17 сентябряШоу-бизнес

Муж Жанны Фриске обратился к семье Анастасии Заворотнюк

17 сентябряШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк больна: что с ней сейчас

17 сентябряПсихология

Гороскоп на 17 сентября: все знаки зодиака

16 сентябряШоу-бизнес

"Я так сильно тебя люблю": дочь Анастасии Заворотнюк навестила маму в больнице

16 сентябряШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк в коме: подробности болезни известной актрисы

16 сентябряEvents

Рождество Пресвятой Богородицы: что ни в коем случае нельзя делать в этот праздник

16 сентябряFun

Россиянин обнаружил в чулане тайник с невероятным кладом: фото

16 сентябряШоу-бизнес

Телохранитель Майкла Джексона указал на истинную причину смерти певца

16 сентябряШоу-бизнес

Умер актер из сериала "Беверли-Хиллз, 90210"

16 сентябряТехно

Дешевые и быстрые: ТОП-5 лучших бюджетных смартфонов осени 2019 года

16 сентябряFun

В давнем тексте об Адаме и Еве нашли тайное послание

16 сентябряEvents

Воздвижение Креста Господня 2019: дата, история, приметы и традиции

Новости партнеров

"Я сильно люблю тебя": Дочь Заворотнюк навестила маму в клинике
Визначено найкращий вік для народження дитини
Визначено найкращий вік для народження дитини
Велосипедистка дня: ультра-трейлраннер из Франции Нини Оливейра
Велосипедистка дня: ультра-трейлраннер из Франции Нини Оливейра
Желтые и белые яйца: какие полезнее
Желтые и белые яйца: какие полезнее
Жена Буяльского снова радует залипающими фото
Жена Буяльского снова радует залипающими фото
Хуже сахара: 5 самых вредных продуктов
Хуже сахара: 5 самых вредных продуктов
Как приготовить дома жареный сыр по секретному рецепту
Как приготовить дома жареный сыр по секретному рецепту
Как приготовить высокий бисквит: секрет в лимонаде
Как приготовить высокий бисквит: секрет в лимонаде