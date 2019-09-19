С серьгами и без бороды: Влад Яма показал себя 24-летним
Украинский хореограф решил вспомнить молодость
Известный хореограф Влад Яма, который недавно рассказал о трагедии в семье, поделился на своей странице в Instagram архивным фото и решил вместе с подписчиками вспомнить, как он выглядел 13 лет назад.
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На опубликованном фото Владу Яме всего 24 года, мужчина только начал набирать популярности и еще не знал всех подводных камней украинского шоу-бизнеса. В 2006 году хореограф впервые принял участие в популярном шоу "Танці з зірками". Тогда юный красавчик танцевал в паре с певицей Наташей Могилевской и как раз в этом образе исполнял их знаменитый танец в стиле "Ча-ча-ча".
"Доброе утро, 2006! Мистер Доверчивость", – шуточно подписал Яма опубликованный снимок.
Подписчики в комментариях отметили, что Влад с годами почти не изменился, а возраст пришелся ему только к лицу. Остальная часть фанатов отметила, что без бороды "что-то не то", она ему придает солидности.
Недавно мы писали о том, что Влад Яма похвастался новой прической и рассказал своим поклонникам о сбывшейся мечте.
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