Как выглядела Софи Тернер во время беременности: актриса показала архивные фото

Звезда "Игры престолов" стала мамой в июле

В июле этого года актриса Софи Тернер впервые стала мамой. Она родила малыша от своего супруга Джо Джонаса. Во время беременности звезда "Игры престолов" не показывалась на публике, потому мало кто видел ее в положении. Спустя два месяца Софи опубликовала архивные фото, на которых заметен ее живот.

24-летняя Софи Тернер родила дочь, которую, по слухам, назвали Уиллой. Широкой публике она не рассказывала ни о беременности, ни о появлении ребенка на свет.

Софи Тернер во время беременности Фото: instagram.com/sophiet

На своей странице в Instagram британка разместила несколько фото, сделанных на последних сроках ожидания малыша, сопроводив их лишь несколькими эмодзи.

Актриса Софи Тернер Фото: instagram.com/sophiet

В кадре артистка запечатлена в зеленом купальнике и без макияжа. На одной из фотографий рядом с Тернер прямо в бассейне стоит ее домашний питомец.

Софи Тернер и Джо Джонас начали встречаться в 2016 году, а поженилась в июле 2019 года. Свадьбу пара отметила дважды: сначала они обвенчались в часовне в Лас-Вегасе, а через два месяца устроили шумную вечеринку во Франции.

Недавно еще одна актриса Эмма Стоун спровоцировала слухи о беременности.

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