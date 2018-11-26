Как выступили в финале победители "Танцев со звездами" Ласточкин и Гвоздева – видео

Пара завоевала победу на танцевальном проекте

Победители шоу "Танцысо звездами" Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

В воскресенье, 25 ноября, определился победитель проекта "Танцы со звездами". По результатам голосования жюри и зрителей, победу сумели завоевать Игорь Ласточкин и его партнерша Илона Гвоздева.

Сегодня.Lifestyle предлагает вашему вниманию видео танцев, с которыми пара шла в финале к победе. Как мы писали ранее, в финале участники демонстрировали по три танца. Первый, – с которым пара дебютировала на шоу в первом эфире, второй – самый любимый танец зрителей и жюри, третий – танец-сюрприз.

Джайв

Первым танцем Илоны и Игоря был зажигательный джайв. После выступления артистов судья проекта Влад Яма отметил, что Игорь темная лошадка проекта. Влад добавил, что Игорь показал колоссальный рост на шоу и добился немалых успехов.

Квикстеп

Вторым танцем пары стал квикстеп, в котором Игорь Ласточикн перевоплотился в легендарного Чарли Чаплина.

Фьюжн

Трети танец фьюжн очень понравился судьям шоу, а Влад Яма назвал Игоря и Илону самыми быстрыми и самыми искренними на паркете.

Напомним, что финал проекта "Танцы со звездами" был полон приятными сюрпризами. Так, к судьям шоу присоединился победитель первых "Танцев" Владимир Зеленский, а его партнерша, а ныне главный хореограф шоу – Алена Шоптенко впервые после родов вышла на паркет со своим проектом.