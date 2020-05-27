"Как я хочу на море": Леся Никитюк очаровала стройными ножками – фото

Поклонники ведущей не перестают восхищаться

Телеведущая Леся Никитюк, которая на днях показала фото в постели, снова впечатлила своих поклонников соблазнительной фотографией. Звезда "Орла и решки" продемонстрировала стройную фигуру и длинные ножки, вдохновляя подписчиков работать над собой.

Во время карантина Леся начала практиковать интервальное голодание и спустя три недели поделилась отличными результатами.

Украинская знаменитость воспользовалась солнечными днями в Киеве и выбралась на фотосессию на пляж. Для эффектного снимка Леся Никитюк надела топ с глубоким декольте и бикини. Как отметила сама ведущая, фотография была сделана в Гидропарке.

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В описании к публикации в социальной сети Леся Никитюк призналась, что очень хочет на море. Подписчики с восторгом отреагировали на откровенную фотографию, которая собрала более 50 тысяч лайков всего за один час.

На фото оставили свои "сердечки" и Жан Беленюк, Джамала, DZIDZIO, alyona alyona и Jerry Heil.

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Телеведущая времени на карантине не теряла. Она была активна в социальных сетях, а еще Леся Никитюк представила клип на песню о карантине. Трек успел стать гимном самоизоляции.

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