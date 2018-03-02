Как язык тела Меган Маркл и Кейт Миддлтон показал их истинный характер

Меган Маркл и Кейт Миддлтон с принцами Гарри и Уильямом впервые посетили официальное мероприятие вместе – пары приняли участие в форуме Royal Foundation.

Для выхода в свет Меган Маркл и Кейт Миддлтон выбрали платья синего цвета.

Фото: AFP

Их совместное появление на публике уже успели оценить эксперты по языку тела. Они детально разобрали все жесты Меган и дали несколько комментариев по поводу отношений ее отношений с Кейт, а также подчеркнули особенности характера будущих родственниц.

Можно было подумать, что Миддлтон, как опытный представитель королевского семейства "возьмет Меган под свое крыло", не давая ей потеряться на публике. Но эксперты выяснили, что все было совсем по-другому. Динамичная Меган держалась уверенно, демонстрируя признаки доминанта, иногда брала на себя роль лидера в этой "четверке".

Фото: AFP

Было замечено некое зеркальное отражение движений Меган и Кейт: как обе поправляли волосы, хлопали в ладоши, немного суетились на стуле. Причем все это повторяла за Меган именно герцогиня Кембриджская, а не наоборот. По словам экспертов, один из признаков лидера – это когда он делает определенные движения, а другие повторяют за ним.

Фото: AFP

Между этими двумя женщинами есть поверхностное сходство, но с точки зрения языка тела и стиля общения – они полные противоположности. Кейт казалась более осторожной, рассудительной, спокойной. Меган выглядела более возбужденной, спонтанной, заинтересованной высказывать свою точку зрения и брать на себя ответственность.

Фото: AFP

Напомним, на встрече в Королевском колледже акушерства и гинекологии герцогиня Кэтрин появилась в синем комплекте-двойке от Jenny Packham, состоящем из короткого платья и пальто с белой оторочкой.