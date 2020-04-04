Как защитить ребенка во время коронавируса: Наталка Карпа поделилась советами

Певица стала мамой три месяца назад

Наталка Карпа, которая стала мамой в декабре 2019 года, рассказала, как защитить своего ребенка во время коронавирусной инфекции. По словам певицы, она ответственно относится к карантину и делает все для того, чтобы защитить дочь.

Напомним, что в Украине продлили карантин до 24 апреля. Во многих странах также принимаются жесткие карантинные меры, однако все равно многие люди заражаются COVID-19. Так, американская певица Pink накануне призналась что переболела коронавирусом вместе с трехлетним сыном.

Смотрите в сюжете, как Наталка Карпа крестила дочь:

Так, Наталка Карпа рассказала, как заботится о маленькой дочери Злате во время вспышки пандемии. По словам звезды, прежде, чем приблизится к дочери после прихода с улицы, она снимает всю одежду и направляется в душ. Во время карантина Наталка не берет Злату с собой, когда идет за покупками.

"Иду в душ, промываю горло и нос и только тогда позволяю себе приблизиться к ребенку. Такие же строгие требования ко всем членам нашей семьи, без исключений! Несколько раз в день дезинфицирую все поверхности в квартире. Прогулки ограничиваем пребыванием на балконе", – рассказала Карпа в интервью.

Артистка также поддерживает свой иммунитет и иммунитет семьи – они принимают витамины А, С, D3, E, B12, биотин, кальций, медь, магний, железо и цинк.

Ранее мы писали, как Надя Дорофеева проводит время дома во время карантина.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться