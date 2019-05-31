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Как звезды готовятся к лету: Олег Винник, Николай Тищенко и другие

Звзедные мужчины рассказали, как поддерживают форму

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:32

Погода уже несколько недель радует нас теплом и солнцем, однако уже завтра, 1 июня, лето полноценно вступит в свои права. Как готовятся к новому сезону – показали Николай Тищенко, Виталий Козловский, Олег Винник и Иракли Макацария.

Виталий Козловский начинает тренировку с разогрева – беговой дорожки: "Надо разогреться полностью. Поэтому я включаю дорожку и минут 7-10 просто себе бегу. Смотря на красивый пейзаж". Певец также качает пресс и тренирует плечи с помощью упражнений с гантелями. Кроме того, Виталий тщательно относится к питанию и перед важными фотосъемками старается не употреблять мучного. В постоянный рацион артиста входит протеин.

Виталий Козловский
Виталий Козловский
Фото: instagram.com/vkozlovskiy

А вот ресторатор Николай Тищенко позволяет себе есть все, очень любит блинчики, которые зачастую готовит сам. Тренировки телеведущий тоже начинает с бега.

"Сначала я 12 минут бегаю, аэробные всевозможные нагрузки. Затем я начинаю работать над той группой мышц, на которую сегодня обращаю внимание. Ну, например, грудь", – говорит Николай.

За час до тренировки Тищенко позволяет себе легкий перекус. Но правила еды зависят от того, какого результата хочет достичь человек.

"Если он хочет нарастить мышечную ткань, то надо поесть за полчаса белок. Если хочет сбросить жировой вес, то ей нельзя есть три часа до тренировки", – рассказывает ресторатор.

Телеведущий Николай Тищенко
Телеведущий Николай Тищенко
Фото: instagram.com/nikolaytyshchenko

В последнее время Тищенко вычеркнул из своего рациона углеводы. И всерьез задумывается, чтобы снова вернуться к увлечению юности – японскому боевому искусству. Тищенко – мастер спорта по дзюдо. Он даже в зале использует некоторые элементы восточной борьбы.

34-летний Иракли Макацария сейчас может похвастаться идеальной комплекцией, однако так было не всегда. В юности Иракли был слишком худым, ему с детства было сложно набрать вес. 

"Очень многие думают, что если заниматься по 3-4 часа каждый день, то они будут в хорошей форме. Ни в коем случае. 70-80% – это, что мы принимаем, какую пищу мы едим. Я не называю это диетой, это просто правильная пища, к которой мы привыкаем", – считает Иракли.

Иракли Макацария
Иракли Макацария
Фото: instagram.com/maqatsa

Звезда признается, что исключил из рациона фастфуд и сладкое. Но раз в неделю все-таки грешит.

"С утра это может начаться с хачапури и в течение дня там разные еще лакомства. Я не большой фанат хинкали, я иногда могу его покушать, но не очень часто. Именно этот день у меня воскресенье, когда Иракли полностью наедается и принимает все, что в течение недели не нужно кушать", – признается шоумен.

Если на 80% внешность Иракли зависит от питания, то на 20 – от здорового сна и спорта. Мужчина минимум 4 раза в неделю потеет в спортзале, плавает и бегает.

Любимчик женщин Олег Винник уже около года весит 80 килограммов. Такого результата певец достиг благодаря тренировкам в спортзале под присмотром тренера. Артист считает, что есть все, но небольшими порциями: "Последние полгода я им всего по чуть-чуть, но совершенно не набираю", – признается Винник.

Олег Винник
Олег Винник
Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Ранее мы писали, что Олег Винник презентовал зажигательную композицию "Наталя-Наталі".

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