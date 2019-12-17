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Как звезды украшают новогоднюю елку, чтобы год был удачным

Специалист по фэн-шуй также дал совет по украшению новогодней елки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:01

До Нового года 2020 осталось всего две недели, и звезды спешат не только обзавестись главным символом праздника – елкой, но и украсить ее так, чтобы она принесла удачу в следующем году. О главной новогодней традиции рассказали Камалия, Сергей Бабкин, Наталья Могилевская, которая назвала лучшее время для загадывания желаний, и другие.

В доме певицы Камалии установлена елка, высота которой достигает четырех метров. Неудивительно, что дабы украсить это пышное дерево, артистка с дочками Арабеллой и Мирабеллой потратили целый день. А чтобы установить елочку, пришлось вызывать специальную бригаду!

"Ставят специальные лестницы, собирают ее. И чтобы добраться на самый верх, надо лезть на стремянку. И это делают люди специальные. Кумовья делают мне, они занимаются дизайном, и они все украшают наверху. А потом уже мы украшаем там, где мы можем достать", – рассказывает звезда.


Камалия с мужем и детьми
Камалия с мужем и детьми
Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

На елке в семье Камалии – несколько сотен игрушек: различных форм, цветов и текстур. Главное, говорит певица, чтобы елка была яркой! Ну и обязательная традиция – собственноручно созданные детьми игрушки.

А чтобы Новый год был удачным, семейство задабривает символ Нового года: "Каждый год мы докупаем новые игрушки. И докупаем, например, некий символ этого года. Символ этого года – мышь". Поэтому мышей и крыс на елке в семье пакистанского миллиардера Мохаммада Захура – на любой вкус!

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Телеведущая Катя Осадчая, как и многие звездные коллеги, тоже уже успела украсить новогоднюю красотку – все выдержано в белом цвете, чтобы задобрить хозяйку года.

"Грядущий год Белой Металлической Крысы, а семьи советуют украшать дом, елку и стол в белых и металлических цветах, где-то еще прочитала и о золотой мыши, но мы уже решили, что наша елка будет белой :)", – написала Катя Осадчая.

Катя Осадчая украсила новогоднюю елку
Катя Осадчая украсила новогоднюю елку
Фото: instagram.com/kosadcha

А вот музыкант Сергей Бабкин предпочитает украшать елку, которая уже третий год растет в его дворе.

"Где-то лет 10 мы ее ставили, живую брали. Потому что куча, едешь по городу – и там, там... Их рубят, это плохо, мне это не очень прикольно. Но если я ее не возьму, просто ее или сожгут, или выбросят. Лучше я ее возьму, она постоит и будет круто. Она так пахнет", – делится воспоминаниями артист.

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Но с тех пор, как семья переехала жить в частный дом, елку покупать перестали.

"15 февраля посадили маленькую свою елку. Все, она у нас стоит в нашем маленьком клочке землицы, там такой участочек. И она стоит. Мы ее наряжаем, я выношу удлинитель, подключаю фонарики, все кайфово", – говорит Сергей Бабкин.

Сергей Бабкин с сыном Елисеем
Сергей Бабкин с сыном Елисеем
Фото: instagram.com/babkin_official

Певица TARABAROVA тоже несколько лет назад отказалась от покупки натуральных елок и наряжает искусственную.

"Сейчас мы в доме живем. Елка у меня не натуральная, а пластмассовая. Ну так я решила несколько лет назад, и вся семья меня поддержала", – рассказала Светлана.

Ранее мы также показали, как звезды со своими детьми встретили первый снег.

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