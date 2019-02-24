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Какое условие поставили MARUV после победы на Нацотборе на "Евровидение 2019"?

От певицы потребовали не гастролировать в России

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 21:01
Від MARUV вимагали не гастролювати в Росії
Від MARUV вимагали не гастролювати в Росії
Фото: Facebook/MARUV

Украинская певица MARUV, которая 23 февраля одержала победу в Нацотборе на "Евровидение-2019", получила на ознакомление контракт с "Суспільним мовленням", который запрещает гастролировать в РФ. Об этом сообщила PR-директор "UA: Суспільне мовлення" Виктория Сидоренко на своей странице в Facebook.

"В контракте от Суспільного есть требование с запретом гастролировать в РФ. Этот контракт певица получила на ознакомление", – написала она.

По словам Сидоренко, MARUV имеет сутки на ознакомление со всеми условиями контракта и свое решение по ним.

"Суспільне спустя также имеет право на решение по контракту. Окончательное решение о том, кто будет представлять Украину принимает именно Суспільне", – добавила она.

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Напомним, MARUV – проект украинской певицы Анны Корсун. Ее трек Drunk Groove, который она записала вместе с украинским музыкантом DJ Boosin (Михаил Бусин), набрал уже почти 90 миллионов просмотров на YouTube. Хит взорвал все радиостанции Украины и некоторых стран Европы. В Нацотборе MARUV принимала участие впервые, но это не помешало ей одержать победу на конкурсе.

Ранее вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко резко высказался об артистах, которые мечтают представить страну на песенном конкурсе "Евровидение", при этом гастролируя в России.

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Источник: Сегодня
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