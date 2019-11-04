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Какой была Кейт Миддлтон до брака с принцем Уильямом: воспоминания друзей

Герцогине ради статуса пришлось поработать над привычками

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:04
Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон
Фото: Getty Images

После королевской свадьбы с наследником британского престола – принцем Уильямом – Кейт Миддлтон сильно изменилась. Разумеется, ради статуса герцогини простой девушке пришлось немало поработать над своими привычками, и это принесло свои плоды.

Дочь Кейт Миддлтон проболталась о беременности герцогини. Все подробности в видео:

Школьные друзья сейчас и вовсе не узнают Кейт Миддлтон. Более того, ее приятель Эшли Пирсон рассказал, что помнит герцогиню совсем другой. После знакомства с будущим супругом в университете Сент-Эндрюс Кейт начала меняться, а в частности – ее привычки и характер.

"Она сильно изменилась. Самое смешное, что ее голос полностью изменился. Она звучала очень шикарно, и она безусловно не так хорошо говорила, когда мы были в школе", – цитирует слова школьного друга издание Express.

Кейт Миддлтон (2005 год)
Кейт Миддлтон (2005 год)
Фото: Getty Images

Высокий статус обязал супругу принца Уильяма брать уроки этикета и много учиться. Например, как правильно выходить из машины, с какой интонацией провозглашать речи и даже как наклоняться, получая цветы.

Недавно во время официального визита в Пакистан самолет принца Уильяма и Кейт Миддлтон попал в шторм.

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Источник: Express
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