Какой красавчик! Киану Ривз впервые за долгое время снялся для глянца

Киану Ривз рассказал о своем отношении к кино, о страсти к мотоциклам и почему он в "черном списке" некоторых киностудий

Киану Ривз Фото: instagram.com/gq

Голливудский актер Киану Ривз, который недавно помог пассажирам после аварийной посадки самолета, не любят светиться в глянце и посещать модные голливудские вечеринки. Но для продвижения грядущего сиквела "Джона Уика" актер все же сделал исключение и принял участие фотосессии для издания GQ.

Киану Ривз в новой фотосессии GQ Фото: instagram.com/gq Киану Ривз в новой фотосессии GQ Фото: instagram.com/gq Киану Ривз в новой фотосессии GQ Фото: instagram.com/gq Киану Ривз в новой фотосессии GQ Фото: instagram.com/gq Киану Ривз в новой фотосессии GQ Фото: instagram.com/gq Киану Ривз в новой фотосессии GQ Фото: instagram.com/gq Киану Ривз в новой фотосессии GQ Фото: instagram.com/gq Киану Ривз в новой фотосессии GQ Фото: instagram.com/gq Киану Ривз в новой фотосессии GQ Фото: instagram.com/gq Киану Ривз в новой фотосессии GQ Фото: instagram.com/gq 1/10

В черно-белом фотосете Киану Ривз позировал в темных очках и дизайнерских костюмах от Louis Vuitton, Chester Barrie, Saint Laurent, The Row. Для поклонников это стало приятным сюрпризом, они даже сравнили актера и с Карлом Лагерфельдом, и с Северусом Снейпом.

Более того, в новом интервью 54-летняя звезда рассказал об изменившемся отношении к блокбастерам и боевикам, а также про первые мысли о смерти. По его словам, в свои 22 года он не задумывался, что в возрасте 54 лет будет выполнять сложные трюки для фильмов.

15 Апр 2019 в 5:35 PDT INSTAGRAM (@gq)

"До недавнего времени, то есть до 40 с чем-то лет, я не задумывался о будущем своей карьеры. Однако теперь все иначе", – отметил Ривз. Когда его спросили, что послужило причиной для таких размышлений, актер ответил: "Смерть". Чью именно смерть имел в виду Киану, осталось неизвестным.

Также Ривз рассказал, что на много лет оказался в "черном списке" кинокомпании Fox, отказавшись сниматься в продолжении фильма "Скорость".

"Я не сотрудничал с ними вплоть до 2008 года, когда меня пригласили на роль в фильме "День, когда земля остановилась", - отметил Киану, добавив, что от съемок в сиквеле отказался ради участия в постановке "Гамлет" в Канаде.

Также Ривз поведал о своей страсти к мотоциклам. Например, Киану рос влюбленным в "Нортоны", и Norton 1973 года выпуска был вторым байком, приобретенным Ривзом в Лос-Анджелесе в 1987 году, а сейчас Киану мечтает когда-нибудь сесть за руль прототипа MotoGP.

"Этот мотоцикл не был опасно быстрым, особенно для молодого гонщика. Знаете, я не запрыгивал на мотоцикл со 100 лошадиными силами, чтобы разогнаться 150 миль в час на нем. Я могу сделать это сейчас, но никогда не гнал 150. Это быстро. Скорее где-то 135", – рассказал Ривз о Norton Commando.

В личной коллекции Ривза также есть Ducati. Это точно такой же, как у героини Керри-Энн Мосс, Тринити, в фильме "Матрица". Мотоцикл окрашен в специальный зеленый цвет, а на пластике можно найти логотип фильма Matrix Reloaded.

Киану даже отметил, что зависим от мотоцикла, рассказав что не может не ездить на байке:

"Когда я не езжу на мотоцикле... это не хорошо для моего здоровья".

У Киану Ривза также был Harley-Davidson Dyna. И когда он захотел персонифицировать байк, его познакомили с Гардом Холлинджером, впоследствии ставшим совладельцем компании Ривза – Arch Motorcycles. "Тогда у Гарда была компания по кастомайзингу Chop Rods, – говорит Киану, – Гард взял движок от Харлея и построил мотоцикл вокруг этого мотора, так получился прототип Arch Motorcycle".

Напомним, пока "на подходе" премьера фильма "Джон Уик. Глава 3 – Парабеллум". На YouTube-канале студии Lionsgate опубликован новый трейлер фильма с Киану Ривзом в главной роли.

Смотрите историю самой грустной звезды Голливуда Киану Ривза:

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