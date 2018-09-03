"Какой стыд": Анна Седокова откровенно оголилась для поклонников на фото с сыном

Часть поклонников певицы похвалили ее за смелость и прекрасные формы

Анна Седокова. Фото: Instagram/annasedokova

Популярная певица Анна Седокова нередко удивляет своих поклонников, выкладывая в соцсети провокационные фотографии. На этот раз артистка опубликовала в своем Instagram полуобнаженные снимки, откровенно демонстрируя свои ягодицы. При этом она позирует в компании ее младшего ребенка – годовалого Гектора.

"4 утра в LA и сон ушёл. Есть хочется очень, приличный ресторан откроется через часа три и я сейчас так же голодна, как мой сын, который все время пытается меня съесть", – подписала фото певица.

Анна Седокова с сыном Гектором Фото: instagram/annasedokova

Поклонники певицы разделились во мнениях. Одни стали поддерживать ее в смелости и открытости, другие же раскритиковали Седокову за такой поступок в соцсети.

"Что вы тут ужасного увидели? Прекрасная фигура по-моему. Завидую белой завистью", "Какой стыд", "Ужасное фото", "Очень красивая попа", "Аня, вы красотка", "Предел дна", "Мда. Нынче звезды не те...Забыли, что такое нести с достоинством свое громкое имя", "Седокова бомба, но на фоне ребёнка такое фото – пошлятина и порнография какая-то", – написали юзеры в комментариях под фото.

Анна Седокова с сыном Гектором Фото: instagram/annasedokova

Напомним, ранее Анна Седокова показала подкаченные ноги и пресс. Поклонники певицы просто восхитились ее формами, зная что относительно недавно артистка стала мамой в третий раз.