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Какую внешность необходимо иметь, чтобы стать "Мисс Вселенная"

Сегодня, 17:46

Экс-директор национального конкурса красоты "Мисс Украина" Виктория Киосе рассказала о требованиях к конкурсанткам

Конкурс красоты "Мисс Вселенная" имеет длинную историю, а возможность попасть туда и представлять свою страну является мечтой многих девушек. Каким же образом это можно сделать и какими качествами необходимо обладать — знает экс-директор национального конкурса красоты "Мисс Украина" Виктория Киосе.

Она стала гостьей утренней программы "Сегодня. Утро. Выходной" на телеканале "Украина 24" и рассказала ведущим Юлии Галушко и Виталию Прудиусу о том, почему украинки не выигрывают знаменитый конкурс красоты и можно ли победить на таком престижном мероприятии не только с помощью внешности, а и своего ума.

Детальнее смотрите в сюжете:

Интервью с экс-директором национального конкурса красоты "Мисс Украина" Викторией Киосе
Видео: Сегодня

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Источники: Сегодня , facebook/vika.kiose
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