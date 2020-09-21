Какую внешность необходимо иметь, чтобы стать "Мисс Вселенная"
Экс-директор национального конкурса красоты "Мисс Украина" Виктория Киосе рассказала о требованиях к конкурсанткам
Конкурс красоты "Мисс Вселенная" имеет длинную историю, а возможность попасть туда и представлять свою страну является мечтой многих девушек. Каким же образом это можно сделать и какими качествами необходимо обладать — знает экс-директор национального конкурса красоты "Мисс Украина" Виктория Киосе.
Она стала гостьей утренней программы "Сегодня. Утро. Выходной" на телеканале "Украина 24" и рассказала ведущим Юлии Галушко и Виталию Прудиусу о том, почему украинки не выигрывают знаменитый конкурс красоты и можно ли победить на таком престижном мероприятии не только с помощью внешности, а и своего ума.
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