Камалия хочет спеть на дебатах Зеленского и Порошенко

Певица готова исполнить Гимн Украины перед дебатами кандидатов в президенты

Камалия готова спеть Гимн Украины перед дебатами Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Украинская певица Камалия, супруга миллиардера Мохаммада Захура, как и многие артисты, не стоит в стороне во время выборов Президента Украины. 31 марта певица призвала всех украинцев выполнить свой гражданский долг и проголосовать за одного из кандидатов.

А сегодня, 4 апреля, Камалия заявила, что готова спеть Гимн Украины перед дебатами кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко, которые состоятся, вероятно, 19 апреля на НСК "Олимпийский": "Готова спеть Гимн Украины перед дебатами Владимира Зеленского и Петра Порошенко на олимпийском стадионе", – написала артистка в Instagram.

INSTAGRAM (@kamaliyaofficial) on Apr 3, 2019 at 11:04pm PDT

Отметим, Камалия на президентских выборах Украины открыто поддерживает шоумена Владимира Зеленского. После того, как стало известно, что Зеленский проходит во второй тур, певица написала: "Победа в первом раунде – это просто победа в битве. Война еще не окончена. Все те, кто поддержали Владимира Зеленского, не должны праздновать сейчас, скорее оставьте это на 21 апреля. Потому что настоящая битва начинается сейчас, когда Порошенко использует весь свой 20-летний опыт политических игр против трехмесячного политического новичка".

Камалия с Владимиром Зеленским и Евгением Кошевым Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Ранее мы писали, что MARUV выступила на юбилее Иосифа Пригожина.

Смотрите видео, в котором Петр Порошенко ответил на предложение Владимира Зеленского провести дебаты на НСК "Олимпийский":

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