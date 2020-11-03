Камалия показала, как прошло ее обследование в Германии

Певица вместе с мужем полетели на обследование после коронавируса

Украинская певица Камалия прошла медицинское обследование в Германии. Пару дней назад она вместе с мужем отправилась проверить свое здоровье на предмет последствий коронавируса.

На своей странице в Facebook артистка поделилась видео, где показала, как прошли процедуры. Сначала Камалия прошла вегетативный тест по китайской методике, написав что делает это "чтобы проверить течение энергетических потоков".

Позже певица проверила легкие на аппарате Spirometer. Как проходит обследование – можете увидеть ниже на видео.

Поклонники Камалии поблагодарили ее за информацию и пожелали здоровья, написав:

Позитивчик! После Ваших эфиров всегда хочется улыбаться и радоваться жизни!

Отлично, хорошие показатели дыхания.

Здорово, что показали всем. Только успокойте народ пожалуйста. Есть все эти аппараты в Украине.

Напомним, ранее Камалия рассказала, на чем экономит из-за карантина.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться