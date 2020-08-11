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Камалия получила сильный химический ожог

Сегодня, 17:00

Певица пострадала от крема для депиляции

Певица Камалия в программе "Зірковий шлях" на канале "Украина" призналась, что однажды пострадала вследствие процедуры красоты. Накануне своего дня рождения певице пришлось прятать ноги под кожаными брюками, ведь она получила ожоги после депиляции.

"Купила крем для депиляции, намазала ноги. И через пять минут я кричала криком – у меня там был химический ожог чуть ли не второй степени. И аллергия к тому же", – рассказала Камалия.

Что стало причиной досадной ситуации, рассказал врач-дерматовенеролог Ярослав Лата.

Камалия
Камалия
Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"В эстетической медицине мы не рекомендуем какие-то такие агрессивные процедуры за 72 часа до какого-то выступления или мероприятия, где вы должны выглядеть роскошно. В этом случае Камалия просто стала заложницей негативного воздействия щелочи на кожу ног. В кремах для депиляции используются очень высокие концентрации щелочей. Потому что цель этого крема – забрать всю воду из волоса, он становится хрупким и просто покидает поверхность нашей кожи. Но если кожа пересушена, если есть микро травмы, если кожа загорелая, то эти процедуры мы не рекомендуем. Потому что барьерные функции кожи снижены. И когда попадает агрессивная щелочь, она вызывает ожог. И очень часто люди обращаются за помощью", – комментирует в программе "Зірковий шлях" специалист.

А еще врач советует перед такими процедурами провести традиционный тест на запястье и посмотреть на реакцию кожи в течение 3-15 минут.

Неудачные бьюти-процедуры звезд – смотрите видео:

Напомним, близкий друг Камалии заразился коронавирусом. Ранее Камалия призналась, что в их отношениях с мужем царит матриархат.

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