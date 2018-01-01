Камалия рассказала, как выйти замуж за миллионера

Певица считает себя необыкновенно счастливой женщиной

Камалия с мужем. Фото: Instagram

Когда они познакомились, ей было 26, а он уже был миллионером. Муж Камалии старше нее на 21 года. Но как ей удалось влюбить в себя такого самодостаточного мужчину? О своей истории любви Камалия рассказала в программе "Ранок з Україною" во вторник, 15 мая.

"Я чем-то отличалась от других. В отличие от сегодняшних девушек, которые сознательно ищут себе богача и этим отталкивают. Да, мне хотелось найти успешного мужчину, но в первую очередь я искала любви. Мне не хотелось выходить замуж за деньги. Я хотела взаимной любви", – делится певица.

Камалия также поделилась опытом прежних отношений, которые существенно повлияли на ее мировоззрение. "Я отдавала всю себя, но этого не ценили. Поэтому мое сердце закрылось. Я не хотела ни с кем связывать свою судьбу. Не хотела выходить замуж. Была уверена, что буду жить одна. Этот опыт научил меня быть самостоятельной и больше концентрироваться на себе, больше любить себя", – вспоминает артистка.

Муж Камалии – предприниматель пакистанского происхождения. Восточные мужчины обычно запрещают своим женам некоторые вещи. Но он у нее другой – человек с европейскими взглядами. Жену поддерживает во всех начинаниях. Он даже сам мечтал заниматься творчеством, но выбрал другой путь.

Певица считает себя необыкновенно счастливой женщиной, имеющей и успешную карьеру, и любящую семью.

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