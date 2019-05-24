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Камалия рассказала о подарке мужа за 100 тысяч евро

Знаменитости рассказали о подарках от своих любимых

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:27
Камалия с мужем
Камалия с мужем
Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Оля Полякова поделилась личным лайфхаком, как получить подарок мечты, Гайтана рассказала, без какой подаренной вещи не представляет жизни, а Камалия – о самом дорогом подарке. Программа "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" узнала, как угождают мужья известным артисткам.

Что может хотеть та женщина, у которой есть бриллианты, роскошные платья и шикарные машины? Певица Камалия рассказала, что мечтала о собственной конюшне, и её муж Мохаммад Захур сделал ей такой подарок. Самый дорогой конь обошелся ему в 100 000 евро. Правда, такой подарок миллионера меркнет на фоне того, который Камалия хранит уже 16 лет.

Камалия с детьми
Камалия с детьми
Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"Я, наверное, одна из немногих женщин, которые их получают практически каждый день. Когда наши с Захуром отношения только зарождались, я получила от него открытку, прилетев на концерт в Донецк. Помню, меня встречали у трапа самолета с большим букетом цветов и вот с этой открыткой", – поделилась воспоминанием в эфире "Ранку з Україною" Камалия.

Певицу очаровало то, что подпись в открытке была от руки будущего мужа. Теперь же, вместе с этой дорогой сердцу певицы вещью, она хранит поделки двух пятилетних дочерей.

Гайтана же любит то, что ненавидят большинство женщин. Сегодня плюшевый мишка, завтра – дорогое концертное платье, а вот на днях певица похвасталась новым кольцом, которое ей так нравится, ибо же выбирала она его сама, что, по её словам, было очень неромантично. Но покорила сердце певицы бытовая техника, а именно – пылесос.

Гайтана
Гайтана
Фото: instagram.com/gaitanamusic

"Ни один бриллиант не заменит этот пылесос, потому что он позволяет мне заниматься другими вещами. Я всем мужчинам советую дарить этот пылесос, так как в этом году я ни разу не притронулась к тряпке", – поделилась Гайтана в программе "Ранок з Україною".

Оля Полякова сама учит мужа тому, что ей нужно дарить. Также она поделилась личным лайфхаком, как получить подарок своей мечты.

"Я вам честно скажу: мне так тяжело угодить, что мой муж уже не хочет дарить мне подарки. Сейчас он подарил мне шубу. Не какую-то из ценного меха, а просто модную, цветную шубу. Когда он ее дарил, он так колебался, потому что он знал, что сейчас начнется: "Ой, зачем мне эта шуба? А она не дорого стоит?". Мой личный лайфхак – прыгайте до потолка от всех подарков, даже если это миксер!", – рассказала о личном в эфире канала "Україна" Оля Полякова.

Оля Полякова
Оля Полякова
Фото: instagram.com/polyakovamusic

А вот от ценных подарков от незнакомых "Королева ночи" категорически отказывается, потому что уверенна, что за такое нужно отвечать, на что Оля "не готова".

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Україна".

Ранее мы писали, что Оля Полякова в День матери растрогала сеть архивными фото.

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