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Камалия победила коронавирус и рассказала о здоровье мужа

Сегодня, 12:34

Почти вся семья артистки победила коронавирус

Украинская певица Камалия и вся ее семья недавно заразились коронавирусом. Певица регулярно рассказывает подписчикам в соцсетях о лечении от СOVID-19. На своей странице в Instagram артистка сообщила, что она и ее дети уже победили болезнь, а муж еще нет.

"Двадцать второй день со дня, как COVID-19 зашел в наш дом! У всех уже ПЦР отрицательный, у Захура пока положительный", – поделилась Камалия.

Камалия и Мохаммад Захур
Камалия и Мохаммад Захур
Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Звезда не верила в существование вируса, однако в начале сентября им заболели все члены ее семьи. На шестой день болезни Камалии стало лучше – уменьшились температура и кашель. Дочери певицы Арабелла и Мирабелла переносили болезнь лучше взрослых – почти без кашля и с невысокой температурой.

Но мужу певицы на 18 день болезни стало хуже. Обследование показало, что у Моххамада поражено до 40% легких. Артистка призналась, что ее муж "не любит долго лечиться" и против госпитализации. Поэтому ему просто подобрали другой антибиотик, чтобы продолжить лечение последствий COVID-19.

В последнем эфире в Instagram звезда рассказала, что Моххамаду уже стало легче и к нему вернулось обоняние.

INSTAGRAM

Также заболела и мама Камалии, у которой диагностировали воспаление легких. Няни, работающие в доме певицы, уже вылечились от коронавируса, однако управляющий оказался в реанимации в тяжелом состоянии.

Звезды объявили войну коронавирусу – смотрите видеосюжет:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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