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Камалия заметно похудела: фотофакт

На опубликованном снимке певица позирует в черном комбинезоне

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:30
Певица Камалия
Певица Камалия
Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Украинская певица Камалия, которая растрогала поклонников постом о дочках, заметно похудела. На своей странице в Instagram артистка опубликовала общий снимок с Арабеллой и Мирабеллой и анонсировала выход нового клипа. Но совсем не это привлекло внимание подписчиков, а внешность Камалии.

Также узнайте в видео, из-за чего Камалия угодила в громкий скандал:

Жена пакистанского миллиардера заметно похудела, а черный комбинезон, в котором запечатлена певица, отлично подчеркнул ее новые формы. Также со следующего поста Камалии стало известно, что в ее новой видеоработе приняли участие ее дочки. На какую песню звезда сняла клип, пока не сообщается.

Камалия до и после похудения
Камалия до и после похудения
Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"Мои прелести вместе со мной вчера пережили целый день съемок! Очень давно хотела посвятить песню девочкам, думала и о колыбельной... Но мы вместе с командой написали и сделали интересную песню, а в клипе вы увидите не только меня и этих двух красавиц, но и других прекрасных дам! Кого именно – этот секрет пока не раскрою", – написала артистка.

INSTAGRAM (@kamaliyaofficial)

Ранее мы также писали, что певица Камалия поделилась редким фото с отцом.

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шоу-бизнес похудение певица Камалия
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