Камалия заметно похудела: фотофакт
На опубликованном снимке певица позирует в черном комбинезоне
Украинская певица Камалия, которая растрогала поклонников постом о дочках, заметно похудела. На своей странице в Instagram артистка опубликовала общий снимок с Арабеллой и Мирабеллой и анонсировала выход нового клипа. Но совсем не это привлекло внимание подписчиков, а внешность Камалии.
Также узнайте в видео, из-за чего Камалия угодила в громкий скандал:
Жена пакистанского миллиардера заметно похудела, а черный комбинезон, в котором запечатлена певица, отлично подчеркнул ее новые формы. Также со следующего поста Камалии стало известно, что в ее новой видеоработе приняли участие ее дочки. На какую песню звезда сняла клип, пока не сообщается.
"Мои прелести вместе со мной вчера пережили целый день съемок! Очень давно хотела посвятить песню девочкам, думала и о колыбельной... Но мы вместе с командой написали и сделали интересную песню, а в клипе вы увидите не только меня и этих двух красавиц, но и других прекрасных дам! Кого именно – этот секрет пока не раскрою", – написала артистка.
Ранее мы также писали, что певица Камалия поделилась редким фото с отцом.
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