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Камбэк года: группа "ВИА Гра" в первом составе выступила на "Танцях з зірками 2019"

Алена Винницкая и Надежда Мейхер воссоединились ради одного выступления

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 23:17
Группа "ВИА Гра" выступила на "Танцях з зірками 2019"
Группа "ВИА Гра" выступила на "Танцях з зірками 2019"

В это воскресенье, 10 ноября, состоялся 12 выпуск "Танців з зірками 2019". В четвертьфинале пары танцевали по два танца, а вместе с ними на паркет вышли популярные звезды.

Специально ради "Танців з зірками 2019" вокалистки первого состава легендарной группы "ВИА Гра" после многих лет снова объединились. Надежда Мейхер и Алена Винницкая зажгли паркет популярным хитом "Я не вернусь". произошло это во время выступления Виктории Булитко и Дмитрия Дикусара, которые танцевали танго.

Смотрите выступление группы "ВИА Гра" в 12 эфире "Танців з зірками 2019":

К слову, среди других звездных участников четвертьфинала 11 ноября выступили Джамала, "Время и Стекло", Тина Кароль и Katya (Ассоль). Ведущими на балконе стали Надя Дорофеева и Позитив.

Напомним, что в четвертьфинале участникам пришлось показать по два танца.

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