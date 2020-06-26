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Каменских и Потап растрогали Сеть семейным фото

Сегодня, 10:00

Настю и Потапа сравнили с известной голливудской парой

Настя Каменских, которая испугала поклонников своей худобой, опубликовала в Instagram новое фото со своим мужем и продюсером Потапом. Звездную пару подписчики сравнили с голливудскими знаменитостями, которые ранее тоже были женаты.

Напомним, что недавно Настя и Потап отметили годовщину свадьбы. "Ситцевую" свадьбу супруги встретили на самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

Так, на свежем снимке NK позирует вместе с мужем Потапом и домашней любимицей, французской болонкой по кличке Мими. На певице футболке нежного пудрового цвета и джинсовая юбка. Потап надел белую футболку и серые брюки.

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"Проводить утро вместе и с улыбкой – то, что заряжает энергией и настроением на весь день! Точно знаю, что день будет классным", – подписала пост Каменских.

INSTAGRAM

Многие комментаторы отметили, что Настя и Потап – идеальная пара, которая вызывает восхищение и выглядит великолепно. А кто-то из подписчиков даже сравнил их с известными актерами. "Деми Мур и Брюс Уиллис!", – написала в комментариях одна из поклонниц пары.

А недавно Настя Каменских показала, как выглядит без макияжа.

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Потап Настя Каменских Настя Каменских и Потап
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