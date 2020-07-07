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Каменских и Потап умилили фанатов совместным селфи

Сегодня, 13:30

Звездная пара отпраздновала День поцелуев

Настя Каменских регулярно пополняет свой профиль в социальной сети новыми снимками. Еще вчера она показала на фото, как изменилась за пять лет, а вскоре порадовала фолловеров совместным кадром с мужем и продюсером Потапом.

Вчера, 6 июля, отмечался Всемирный день поцелуя в 2020 году. Это неофициальный международный праздник, проводимый энтузиастами в более чем 60 странах мира. С этим романтичным днем певица Настя Каменских поздравила своего супруга, а также подписчиков в Instagram.

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В профиле знаменитость разместила кадр, где нежно целует своего избранника в щеку.

INSTAGRAM

"Сегодня один из самых романтичных дней в году – День поцелуев. Когда-то прочитала, что нужно целовать близких минимум 5 раз в день. Я, обычно, перевыполняю план. Надеюсь, вы тоже. Обязательно поцелуйте перед сном тех, кого любите", – написала NK.

Отметим ,что недавно Настя Каменских рассказала о тайной свадьбе с Потапом в Лас-Вегасе, которая состоялась в 2017 году.

А вот Потап запустил в Сети флешмоб со своей песней, в котором уже приняли участие Маша Ефросинина, MARUV и другие звезды шоу-бизнеса.

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шоу-бизнес Настя Каменских Настя Каменских и Потап NK
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