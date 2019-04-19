Каменских в полупрозрачном платье на красной дорожке премии "Золота Жар-птиця"

Певица выбрала total-black наряд

Настя Каменских Фото: пресс-служба

С началом сольной карьеры NK | Настя Каменских не перестает удивлять своим стилем и задавать модные тренды. Особенно разной она появляется в своих клипах и очаровывает смелыми нарядами во время выступлений.

18 апреля прошла украинская музыкальная премия "Золотая Жар-птица". Перед началом концерта артисты демонстрировали свои невероятные луки на красной дорожке.

Одним из самых запоминающихся и необычных стал образ NK | Настя Каменских. Сам наряд был достаточно минималистичен: черное обтягивающее длинное платье в сочетании с массивными фирменными очками в форме маски, которые являются безусловным трендом этого сезона и уже стали фирменным элементом в образе Насти.

Настя Каменских/ фото: пресс-служба Настя Каменских/ фото: пресс-служба Настя Каменских/ фото: пресс-служба Настя Каменских/ фото: пресс-служба Настя Каменских/ фото: пресс-служба 1/5

На плечи певица набросила приталенный кожаный пиджак. Главным акцентом образа певицы стала сексуальность: полупрозрачное платье-футляр подчеркивало прекрасную фигуру Насти Каменских, выгодно подчеркивая идеальную форму. Довершила аутфит исполнительницы прическа в виде высокого гладкого хвоста.

Напомним, Настя Каменских откровенно поведала о мечте всей своей жизни.

Кроме этого, Каменских появилась на концерте в платье "невесты".

Смотрите видео о том, как Настя Каменских выкладывает фото с итальянских каникул:

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