Каменских в полупрозрачном платье на красной дорожке премии "Золота Жар-птиця"
Певица выбрала total-black наряд
С началом сольной карьеры NK | Настя Каменских не перестает удивлять своим стилем и задавать модные тренды. Особенно разной она появляется в своих клипах и очаровывает смелыми нарядами во время выступлений.
18 апреля прошла украинская музыкальная премия "Золотая Жар-птица". Перед началом концерта артисты демонстрировали свои невероятные луки на красной дорожке.
Одним из самых запоминающихся и необычных стал образ NK | Настя Каменских. Сам наряд был достаточно минималистичен: черное обтягивающее длинное платье в сочетании с массивными фирменными очками в форме маски, которые являются безусловным трендом этого сезона и уже стали фирменным элементом в образе Насти.
На плечи певица набросила приталенный кожаный пиджак. Главным акцентом образа певицы стала сексуальность: полупрозрачное платье-футляр подчеркивало прекрасную фигуру Насти Каменских, выгодно подчеркивая идеальную форму. Довершила аутфит исполнительницы прическа в виде высокого гладкого хвоста.
Напомним, Настя Каменских откровенно поведала о мечте всей своей жизни.
Кроме этого, Каменских появилась на концерте в платье "невесты".
Смотрите видео о том, как Настя Каменских выкладывает фото с итальянских каникул:
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