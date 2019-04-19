Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Каменских в полупрозрачном платье на красной дорожке премии "Золота Жар-птиця"

Певица выбрала total-black наряд

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:30
Настя Каменских Фото: пресс-служба
Настя Каменских
Фото: пресс-служба

С началом сольной карьеры NK | Настя Каменских не перестает удивлять своим стилем и задавать модные тренды. Особенно разной она появляется в своих клипах и очаровывает смелыми нарядами во время выступлений.
18 апреля прошла украинская музыкальная премия "Золотая Жар-птица". Перед началом концерта артисты демонстрировали свои невероятные луки на красной дорожке.

Одним из самых запоминающихся и необычных стал образ NK | Настя Каменских. Сам наряд был достаточно минималистичен: черное обтягивающее длинное платье в сочетании с массивными фирменными очками в форме маски, которые являются безусловным трендом этого сезона и уже стали фирменным элементом в образе Насти.

Настя Каменских/ фото: пресс-служба
Настя Каменских/ фото: пресс-служба
Настя Каменских/ фото: пресс-служба
Настя Каменских/ фото: пресс-служба
Настя Каменских/ фото: пресс-служба
1/5

На плечи певица набросила приталенный кожаный пиджак. Главным акцентом образа певицы стала сексуальность: полупрозрачное платье-футляр подчеркивало прекрасную фигуру Насти Каменских, выгодно подчеркивая идеальную форму. Довершила аутфит исполнительницы прическа в виде высокого гладкого хвоста.

Напомним, Настя Каменских откровенно поведала о мечте всей своей жизни.

Кроме этого, Каменских появилась на концерте в платье "невесты".

Смотрите видео о том, как Настя Каменских выкладывает фото с итальянских каникул:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
"Золота Жар-птиця 2019": полный список победителей Лучшие певица и певец по версии премии "Золота Жар-птиця 2019" Настя Каменских покорила сеть новой песней "Обіцяю" и анонсировала клип
Настя Каменских Золота Жар-птиця 2019
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

6 неожиданно совместимых пар знаков Зодиака
6 неожиданно совместимых пар знаков Зодиака
«Ну что, Галя, твое задание я выполнил. МХАТ я развалил»
«Ну что, Галя, твое задание я выполнил. МХАТ я развалил»
Сорвавшаяся свадьба и другие неизвестные факты из жизни Миронова
Сорвавшаяся свадьба и другие неизвестные факты из жизни Миронова
Чем закрывать углеводное окно после тренировки?
Чем закрывать углеводное окно после тренировки?

Популярные статьи

Сегодня, 07:03Fun

В дешевом кольце нашли секрет на 709 тысяч гривен

Сегодня, 05:42Психология

Гороскоп на сегодня: Козерогам важно не лениться, а Рыбам – не ввязываться в авантюры

Вчера, 20:10Психология

Весы получат приятное известие, а Близнецам придется брать инициативу в свои руки

Вчера, 17:04Fun

18 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 16:40Fun

Вальпургиева ночь: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 16:21Fun

Поздравления с 1 Мая: забавные стихи и проза, лучшие открытки

Вчера, 13:34Психология

Как помочь себе при эмоциональном выгорании и переутомлении: ответ психолога

Вчера, 07:28Техно

Во Вселенной обнаружили двойника Земли

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на сегодня: Рыбам не стоит ссориться с коллегами, а Львам – переоценивать возможности

17 апреляПсихология

Гороскоп на завтра: Рыбы оглянутся в прошлое, а Девы одолеют свои страхи

17 апреляFun

На видео показали гигантского 18-килограммового кота

17 апреляFood

Как приготовить вкусные домашние чебуреки с мясом

17 апреляПсихология

Гороскоп на сегодня: Скорпионам стоит воспользоваться советом друга, а Девам – больше фантазировать

16 апреляПсихология

Гороскоп на завтра: Скорпионы получат деньги, а Весы рискуют допустить ошибку

16 апреляFun

16 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

16 апреляTravel

Куда поехать в мае 2019 года: необычные направления

Новости партнеров

Так больше не носят. Устаревшие модели, которые пора выбросить
Так больше не носят. Устаревшие модели, которые пора выбросить
Жена украинского кума Путина стала моделью известного дизайнера
Жена украинского кума Путина стала моделью известного дизайнера
15 идей для стильного весеннего маникюра
15 идей для стильного весеннего маникюра
6 полезных напитков, которые лечат от всех болезней
6 полезных напитков, которые лечат от всех болезней
"Прослушав меня, Доронина сказала: Профурсетка, свободна"
Ошибки в поцелуях: чего не стоит делать
Ошибки в поцелуях: чего не стоит делать
Красуня, яку бив найдорожчий новачок Баварії. Фото
Красуня, яку бив найдорожчий новачок Баварії. Фото
Специалисты назвали опасные для рождения детей дни
Специалисты назвали опасные для рождения детей дни