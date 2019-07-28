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Камила Морроне впервые прокомментировала роман с Ди Каприо

У модели и киноактера разница в возрасте почти 22 года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:09
Молодая девушка Ди Каприо прокомментировала их роман
Молодая девушка Ди Каприо прокомментировала их роман
Фото: instagram.com/camilamorrone

22-летняя Камила Морроне, которая встречается с 44-летним Леонардо Ди Каприо, произведшим фурор на премьере фильма "Однажды в Голливуде", впервые прокомментировала свой роман с актером. Девушка опубликовала видеообращение к хейтерам, в попытке остановить негатив, обрушившийся на нее в сети.

Какую претензию выдвинул Ди Каприо России, смотрите в коротком видео:

Лео уже около года строит отношения с Камилой, а СМИ все чаще пишут о предстоящей свадьбе звезд. В сети влюбленных критикуют из-за большой разницы в возрасте, потому пара никогда не постят совместные фото в соцсетях и редко появляется вместе на публике. 

Накануне Морроне нарушила молчание и впервые прокомментировала свои отношения. Модель опубликовала пост в Instagram с фотографией известной голливудской пары Гамфри Богарта и Лорен Бэкол, разница в возрасте между которыми 25 лет, подписав фото: "Такая любовь".

INSTAGRAM (@camilamorrone)

А после в insta-сторис девушка обратилась к хейтерам. "Я надеюсь, что в эту пятницу люди научатся тратить свое время в другом месте. Когда живешь без ненависти в сердце, чувствуешь себя достаточно хорошо", – сказала Камила.

Ранее мы писали о том, что 44-летний Ди Каприо готов жениться на своей молодой возлюбленной.

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