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Каминг-аут: Иван Дорн удивил поклонников видео с ванной комнаты

В сети эту запись называют провокационной

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:01
Иван Дорн Фото: facebook.com/dorn.ivan
Иван Дорн
Фото: facebook.com/dorn.ivan

Известный украинский певец Иван Дорн, выступление которого на шоу Танцах со звездами" возмутило соцсети, опубликован провокационный ролик в YouTube-канале "Че такие кислые". На записи Дорн лежит обнаженный в ванной с йогуртом, который стекает с его головы и ног. Певец остро спародировал девушек в рекламных роликах, которые завлекают покупателей гелей для душа или бритвенных станков.

В конце обнародованного видео появляется надпись-выражение "coming out" ("раскрытие", "выход").

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"Ну Ванек и выкинул", "Что за жесть"﻿, "Все вы думаете, что это шутка, а Ваня не шутил", "Провокация и стеб", "Не успели опомниться", – написали в комментариях юзеры.

Напомним, Иван Дорн в Киеве попал в объективы папарацци. В распоряжении редакции Сегодня.Lifestyle оказались эксклюзивные кадры, на которых Иван гуляет в центре Киева.Кроме этого, мы писали, что Иван Дорн выступил на "Танцах со звездами". Также сообщалось, что в мае 2017 года Иван Дорн отменил концерт в Одессе и записал обращение в стихотворной форме.

Смотрите видео: Иван Дорн зачитал проповедь в новом клипе, снятом на смартфон

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Источник: Сегодня
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