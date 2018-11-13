Канье Уэст придумал, как спасти особняк от пожаров
Рэпер нанял бригаду пожарных
Американский штат Калифорния страдает от масштабных пожаров. Голливудский актер Джерард Батлер стал одним из тех знаменитостей, чей особняк пострадал во время мощных лесных пожаров в Калифорнии. Звезда фильма "Голая правда" во время пожара был эвакуирован.
А вот американский рэпер Канье Уэст нанял бригаду пожарных, чтобы спасти свою виллу от лесных пожаров, пишет TMZ.
Издание отмечает, что дом знаменитой пары Канье Уэст и Ким Кардашьян оценивается в 60 миллионов долларов. Также сообщается, что в случае возгорания виллы Уэста под угрозой окажутся и другие близлежащие дома.
Напомним, дом известной певицы Майли Сайрус пострадал во время мощных лесных пожаров в Калифорнии.
Отметим, что резиденция Кейтлин Дженнер, площадь которой составляет 300 кв метров, охвачена огнем. Неподалеку расположен дом Леди Гаги, к которому также подбирается дым. Звезда картины "Пираты Карибского моря" Орландо Блум в Instagram выложил изображение домов в дыму в Малибу. Певица Шер в Twitter также написала, что ее дом находится в опасности, но она бессильна перед стихией.