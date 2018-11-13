Канье Уэст придумал, как спасти особняк от пожаров

Рэпер нанял бригаду пожарных

Канье Уэст. Фото: Getty

Американский штат Калифорния страдает от масштабных пожаров. Голливудский актер Джерард Батлер стал одним из тех знаменитостей, чей особняк пострадал во время мощных лесных пожаров в Калифорнии. Звезда фильма "Голая правда" во время пожара был эвакуирован.

А вот американский рэпер Канье Уэст нанял бригаду пожарных, чтобы спасти свою виллу от лесных пожаров, пишет TMZ.

Издание отмечает, что дом знаменитой пары Канье Уэст и Ким Кардашьян оценивается в 60 миллионов долларов. Также сообщается, что в случае возгорания виллы Уэста под угрозой окажутся и другие близлежащие дома.

Напомним, дом известной певицы Майли Сайрус пострадал во время мощных лесных пожаров в Калифорнии.

Отметим, что резиденция Кейтлин Дженнер, площадь которой составляет 300 кв метров, охвачена огнем. Неподалеку расположен дом Леди Гаги, к которому также подбирается дым. Звезда картины "Пираты Карибского моря" Орландо Блум в Instagram выложил изображение домов в дыму в Малибу. Певица Шер в Twitter также написала, что ее дом находится в опасности, но она бессильна перед стихией.